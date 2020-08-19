中美关系日趋紧张，除了部分中国公司被列入贸易管制实体名单，不久前，哈工大、哈工程被禁用 “工科神器”MATLAB，引起社会的极大关注。近日，开源应用容器引擎 Docker 也被禁止被列入美国 “实体名单” 的国家、企业、个人使用。（Docker 是目前最流行的 linux 容器解决方案。因其便捷性和高效性等诸多优势，成为开发者常用的工具之一。）

这些事件让国内的科技从业者愈发意识到自主自强的重要性。作为倡导国产软件自主发展的科技公司创业者之一，盈嘉互联的 CEO 王佳认为：“中国高科技企业有自己的创新能力，我们绝对有能力实现自主可控。”

盈嘉互联联合创始人、CEO 王佳

王佳同时也是北京建筑大学教授，是国内最早从事 BIM（建筑信息模型，Building Information Modeling）和建筑信息化研究的学者，主要从事建筑空间大数据与机器学习和 AI 方面的深度研究，并主持参加了 863 计划、中美能源、国家自然基金等多项课题研究。

2015 年，王佳创办了盈嘉互联。据介绍，盈嘉互联是专注于产业互联网、产业大数据的创新型科技公司，服务于智慧空间领域，致力于让互联网、大数据、人工智能与建筑空间深度融合

盈嘉互联自主研发了 “BOS（Building Operation System) 智慧空间操作系统”，这是一个专注于解决智慧空间数据协同、管理与复用问题的 PaaS 云平台，提供建筑空间全生命周期数据管理、微观空间数据与物联网实时数据以及宏观地理信息数据融合等服务，完全具备打造城市级数字孪生平台的能力。

王佳将 BOS 比作为手机领域的安卓系统，通过 BOS 可以最大程度发挥空间产业大数据的价值，赋能行业、赋能产业。

“我们没有对标某一个公司，因为之前从来没有人做过这样的事。现在逐渐出现的同类国外产品，都是在学习我们的产品。” 王佳对盈嘉互联的创新能力十分自信。

不做追随者，打造自主可控的国产软件

作为最早接触到 BIM 的学者，王佳发现 BIM 有很多的缺陷，比如，在模型的处理上需要用到很多的软件工具，但是这些处理软件较分散，所以会存在着大量的数据格式不兼容、不统一等问题。

另外，当时几乎所有的 BIM 软件全部都是国外的，我国企业和研究者需要花大价钱购买大量的国外软件产品。同时，这些国外软件必须运行在高性能的电脑设备上。BIM 的投入很多，带来的效益却不高。

在大学任教期间，王佳做了很多智慧建筑方面的研究，她意识到，解决行业痛点最大的瓶颈就是能否实现数据的融通使用，让数据流动起来。

如何将所有与建筑空间相关的数据汇总到一起，并对数据进行综合管理？王佳发现，在这个领域还是一片没有人涉足的市场。

2010 年左右，BIM 在国内越来越火热，不过，在 BIM 国产化落地过程中，大部分企业还是采用二次开发的方式，内核还是国外的，没有办法实现国产软件的自主可控。

不过，王佳并不认同这种 “二次开发” 的方式，虽然这种方式变现速度更快，而从头开发一个软件需要巨大的工作量和持续不断的投入。

王佳选择了一条更艰难的路。她拉着以前的合作伙伴，抱着不服输的精神，完全基于自主研发的技术做出了盈嘉互联的 BOS。

“盈嘉互联的创始人团队有一种行业责任感和社会责任感，我们不希望做没有自己话语权的东西，不希望做别人的 ‘追随者’，我们要做 ‘开拓者’。” 王佳说道。

具体操作上，BOS 基于云平台，能够自动整合多种来源且不同格式的数据，对其进行集中管理，最终为建筑空间的设计、施工、交付和运维等全生命周期的数字化管理提供数据和决策支持。BOS 还具有三维数据解析与 Web 可视化、工程全生命周期数据管理和文档管理等功能，提供专业级的 API 接口和 Web 组件，帮助用户快速应对复杂的业务场景需求。这一切，都基于 BOS 可将现实世界能描述建筑空间的静态空间数据、物联网实时数据与业务数据完全融合并一一映射到虚拟世界，建立建筑空间的 “数字孪生体”。

以医院为例，目前很多医院的建筑空间数据并没有被充分利用。由于不同科室的数据没有打通，因此无法从整个医院的角度去实现建筑空间的管理。另外，医院建筑对于环境的管理和控制要求极高，例如手术室的温度和湿度会直接影响术后恢复的效果。通过盈嘉互联的 BOS 系统，就能将诊疗数据和建筑空间数据之间建立关联分析，为医院管理者提供决策支持，通过优化医院病房内环境改善术后恢复效果。

赋能基础设施行业的数字化未来

目前，“新基建” 作为数字化发展的新引擎，已成为我国的国家级战略。越来越多的行业开始进行数字化转型。

在此背景下，盈嘉互联将自身定位于产业互联网、产业大数据的创新型科技公司，并服务于智慧空间行业，让互联网、大数据、AI 与空间更好地融合。

BOS 的核心是实现产业大数据的协同、管理和复用，BOS 的价值会随着开发者和用户数量的增加而增加，用户的量级是盈嘉互联的商业竞争力核心。

因此对于盈嘉互联来说，开拓更多的行业用户，丰富 BOS 的应用场景，同时扩大用户数量，提高用户群、开发者群的量级，都是进一步提高竞争的关键。

目前，盈嘉已为政府部门、国企央企以及众多的创新型企业提供了服务。包括中交集团、国家电投、中电科、太极股份等大型企业，依图、商汤等 AI 领域的独角兽企业，以及各行业创新型的高科技公司。目前，与盈嘉建立深度合作的企业和机构已超 600 家，遍及产业链的上下游，覆盖传统与新经济多种模式。

通过形成 toG（政府）、toB（企业）、toC（个人）、toD（开发者）的服务体系，赋予行业数据驱动能力，盈嘉互联已经成为国内城市级基础设施数据管理平台。

据报道，盈嘉互联已于 2018 年获得由策源源和资本的 A 轮融资。