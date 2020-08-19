植物肉品牌星期零 STARFIELD 宣布获得云九资本领投，老股东愉悦资本、经纬中国跟投的千万级美元的 A 轮融资。今年 3 月，星期零宣布完成来自经纬中国和愉悦资本的千万人民币天使轮融资。

星期零 STARFIELD 成立于 2019 年 8 月，是一家集科研、生产、供应、服务于一体的自有人造肉解决方案企业。星期零所研发的人造肉也称为植物肉，以大豆为主要原料，提取出分离蛋白，经过加热、挤压、冷却、定型等步骤，制作出具有真肉结构的纤维状蛋白，再运用分子感官技术破解风味物质间的相互作用，最后形成色、香、味与真肉媲美的人造肉。

继去年和奈雪的茶、花厨、红荔村等品牌合作后，在疫情期间，星期零又联合喜茶、gaga 鲜语、文和友、桂满陇、正大集团等 20 余各领域企业推出植物肉产品。德克士也将于今年 10 月份，在全国 2600 家门店同时上线星期零的植物肉产品。

星期零团队表示，星期零代表的是一种可持续的生活方式，植物肉作为很重要的体验载体。植物肉产品具有高蛋白、零胆固醇、低脂、高膳食纤维、零抗生素、丰富营养元素的特点，同时不用牺牲环境，不用牺牲任何动物生命就能为消费者带来健康的优质蛋白质食材，另外产品的持久性更好，保质期比普通肉类长，也有助于减少食物浪费。团队认为在未来植物肉和动物肉会是一个共存的状态，让消费者在选择蛋白质的时候多了一个新的选择。

在渠道方面，星期零也将在便利店等连锁店推出联名的零售产品，如汉堡、沙拉、三明治等，而在全国范围内，星期零也正在搭建经销体系，快速的让植物肉产品走入寻常百姓家。

本轮融资完成后，星期零将斥资近千万，在深圳自建配方研发工厂，而星期零也将是中国植物肉领域首个拥有自己核心配方工厂的企业。

据了解，星期零目前有近 20 款产品，分为冷冻线和常温线，可以同时满足餐饮客户和零售客户的需求。而在产品风味上，星期零已研发出牛肉、鸡肉、猪肉、海鲜如虾滑等风味产品，形态也已皆具块、饼、丸以及碎状，在应用场景上可以满足多元化的中式料理。同时为了开拓更多细分领域的客户，星期零也保持着每月出 4 款新品的节奏。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。