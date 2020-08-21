分析师郭明錤表示，由于今年的 “iPhone 12” 系列中包含 5G 硬件，所以面对更高的生产成本，苹果正试图在其他方面采用成本较低的组件。成本降低的一大方面在于电池技术。郭明錤称，苹果将减少电池板层数，并将电池组件放在更小的区域。

根据郭明錤的说法，这将使新 iPhone 的电池板比 iPhone 11 的便宜 40％ 到 50％，另外由于其他设计方面的改进，明年的 iPhone 电池价格将进一步降低 30％ 到 40％。此外，据说苹果还将通过改用类似于 AirPods Pro 的 “系统级封装” 设计，来降低明年发布的第三代 AirPods 的电池成本。

上述改变似乎不会单独抵消 5G 硬件成本。郭明錤认为，在 iPhone 上采用毫米波技术将使苹果的投入成本达到 125 至 135 美元之间。早前还有消息称苹果决定不在新 iPhone 包装中附送充电器或耳机。苹果似乎正在尽其所能地降低整体硬件成本。

苹果已经确认，今年的新 iPhone 预计将晚几周供货。通常情况下，新 iPhone 会在每年 9 月下旬开始发售。另有报道称，苹果计划在今年 10 月与新 iPhone 一同推出一系列捆绑订阅套餐，根据组合不同分为多档，捆绑的服务包括 Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+ 等。