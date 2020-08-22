疫情暴发之初，神州大地突然陷入确诊人数不断上涨、一线医疗资源缺口大的紧张局面。突然暴增的医疗卫生需求，让国内本来就紧张的医生资源雪上加霜。大专家.COM 平台在疫情期间以智慧医疗的独有优势抗击疫情，做出了重要贡献。

8 月 21 日，由国家卫生健康委国际交流与合作中心主办，大专家.COM 承办的 2020 北京健康大会·医生云论坛（以下简称 “论坛”）在上海市松江区 G60 科创大厦圆满落幕。

（论坛现场）

本届论坛以 “新冠疫情重塑全球健康面貌” 为主题，邀请钟南山院士、樊代明院士、张伯礼院士、陈君石院士、曾溢滔院士等二十余位院士，以及百余位行业权威人士与嘉宾领导，围绕后疫情时代的医学发展和健康管理策略展开讨论，重点关注在新冠疫情影响下，如何借助 “互联网+” 整合医学智慧、如何利用人工智能赋能医疗健康、以及如何更好地发挥中医药的优势和作用提高医疗服务质量等话题。

有着” 上海之根” 称呼的松江区是大专家.COM 的创始之地和立足之根，区委区政府为平台提供了良好稳定的环境，促进 “医生云” 快速成长和发展。在致辞环节当中，上海市松江区委程向民书记介绍道，在市委市政府的战略部署下，实施了有效的 “两手抓两手硬”，松江区经济财政连续保持 55 个月的增长。在本次会议上，“我们要感谢大专家.COM 为广大人民群众提供直接有效的专家服务，这是互联网时代、云时代，我们共享医疗服务的有效措施”。

本次论坛采取线下与线上相结合的方式同步举行。杨宝峰、李伯虎、邱贵兴、董家鸿、付小兵、丁健、侯凡凡一众院士为论坛做在线致辞。

医生云：以智慧赋能医学新时代

2014 年，钟南山、樊代明、陈君石等 75 位两院院士，为实现 “服务于医、服务于民” 的理想与信念，共同发起成立了大专家.COM。经过 6 年的努力建设和无私奉献，打造出 “医生云” 这样一个智能综合医学服务平台，为我国 “互联网+医疗健康” 的探索闯出一条新路径。

论坛上，大专家.COM 董事长姚娟娟作出详尽的《医生云报告》。报告中，姚总梳理了医生云发展历程和实践情况。医生云是大专家.COM 历时６年，构建医疗健康领域工业互联网平台。“医生云” 依靠 3 个系统（服务医生用户的 “大专家-医生版 App”、服务百姓用户的 “大专家 App”、服务 MedBrain 研究团队/企业等机构用户的 “OK 系统”），既能够帮助医生瞬间完成知识积累和经验积累，也能够帮助患者更加精准实现医疗服务。

在主旨发言环节，钟南山院士、樊代明院士、张伯礼院士、陈君石院士、马秀珍副主席都发表了重要讲话。

大专家.COM 平台荣誉主席钟南山院士发表了 “新冠疫情对医疗卫生事业发展的思考” 为主题的重要发言。在演讲中，钟院士强调，对待疾病应该以预防为主，对所有疾病应将 “服务方式从以治病为中心转变为人民健康为中心”。新冠疫情给我们带来巨大冲击的同时，也极大加速大数据、AI、5G、互联网、云平台的建设与应用。

（大专家.COM 平台荣誉主席钟南山院士）

大专家.COM 平台主席樊代明院士在演讲中表示提到在面对疫情时，每一个社会机构都不能单兵作战，创建整合型的健康医疗体系至关重要。他认为，整合医学是医学发展的必然方向、必由之路、必定选择。在整合各种系统的医学过程，需要注意医学文化的重塑、医学反向研究、医学的正确实践三大部分。

张伯礼院士以 “中医药抗击新冠肺炎疫情的贡献” 为主题作重要演讲。在疫情期间，张伯礼与他的团队首次总结了中医药对新冠肺炎临床疗效的特点和规律，研制了治疗新冠肺炎创新中药——宣肺败毒颗粒。中医药在抗疫过程中起到了必不可少的重要作用。

陈君石院士提出，慢性病的防控要开展慢性病的健康管理。大专家.COM-MedBrain 基于人工智能和大数据等先进技术，遵从健康管理三步曲，以最新理念和模式为大众提供有效的健康管理服务，落地基层医疗卫生机构，便于基层医生应用。

宁夏回族自治区政协副主席、卫健委主任马秀珍表示，宁夏是 “医生云” 落地应用的首个 “互联网+健康管理” 示范省区。在国家战略指导下，宁夏创新提出 “12354” 建设思路，即夯实一个信息互联互通基础、建设两大医疗中心、强化三项保障、构建五大平台、力争四个创新。

新冠疫情重塑全球健康面貌

新冠肺炎疫情给人们的生活方式带来极大的冲击和深刻的影响，“互联网+” 进一步渗透到社会经济发展的方方面面，成为百姓生活的 “必需品”。疫情期间，“医生云” 为全国百县的数十万居民提供了专业、公益的健康服务，得到了各级政府、广大医生和百姓的好评。

在院士论坛中，钟南山、樊代明、张伯礼、曾溢滔、陈君石、廖万清等院士以 “新冠疫情 ‘互联网+’ 的探索与应用” 为主题进行深度谈话，探讨医疗行业创新服务模式，与后疫情时代的创新发展趋势。

（院士论坛现场）

2020 年度 “医生云” 揭晓仪式

医生云的研发和应用离不开平台的专家和医生对医学知识经验的无私奉献，每一届的医生云大会，都会选出优秀的教育基地和个人授予年度 “医生云奖”。为支持我国医疗卫生事业的发展，大专家.COM 每年公益捐赠医生云奖金，以此鼓励为医学教育、医疗研究和医学服务付出努力的教育导师和各级医生。