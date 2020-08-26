滴滴出行今日宣布，其全球日订单数在 8 月 25 日首次突破 5000 万，包含网约车、出租车、顺风车、单车和代驾业务。

为了吸引更多用户，滴滴出行在 7 月公布了定位年轻用户市场的新品牌 “花小猪打车”，用户可以通过完成多种简单任务，如签到、推荐来领取奖励。滴滴表示，希望通过花小猪、滴滴、礼橙、青桔、青菜拼车等多品牌战略，为更多用户提供移动出行服务。

另外，滴滴最近还宣布进军俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。

2018 年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等重要市场开展出行、外卖和同城配送等业务，一年累计完成超过 10 亿订单。

2020 年初，滴滴创始人兼 CEO 程维提出了集团的 “0188” 未来三年增长战略，即零重大安全事故，三年內实现每天服务超过一亿单，国内全出行渗透率超过 8％，全球月活跃用户超过 8 亿。他指出除了在国内完善一站式出行平台，在小桔车服、自动驾驶、金融、智慧交通等领域持续发力并探索新赛道，国际化业务的全线推进也是实现三年目标的关键。