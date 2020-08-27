大流行改变了教育科技公司的命运，Byju’s、Unacademy、Vedantu、Toppr 和 Class Plus 几乎不费吹灰之力就获得了用户和资本。印度最炙手可热的在线教育平台 Byju’s 继续着疯狂的融资，俄罗斯亿万富翁尤里-米尔纳（Yuri Milner）创办的投资基金 DST Global 提供了这家创业公司 F 轮的第四笔融资。

DST Global 向这家总部位于班加罗尔的教育科技公司投资了 1.22 亿美元。监管文件显示，为了这笔交易，Byju’s 将配发 42666 股 F 轮优先股。配发后，DST Global 将掌握这家教育技术初创公司 1.2% 的股份。据报道，DST Global 可能会为 Byju’s 投入更多的资金。

目前，Byju’s 的创始团队保留了该公司近 33.1% 的股份，价值近 33 亿美元。在最近一次注资之前，创始团队拥有这家教育科技公司 33.45% 的股份。

六月底，Byju’s 以 100 亿美元估值从互联网女皇玛丽•米克尔做合伙人的 Bond Capital 那里获得 2300 万美元投资。

至此，Byju’s 已经在 2020 年的 F 轮融资中分四期筹集了 5.45 亿美元，包括从 Tiger Global 和 General Atlantic 各筹集的 2 亿美元。截至目前，该公司已经从腾讯、陈-扎克伯格基金会、Sofina 和 Lightspeed 等公司筹集了超过 13 亿美元。自 3 月以来，他们已经分两批筹集了 1.45 亿美元。

除了巨额融资，Byju’s 曾在本月早些时候以 3 亿美元的价格收购了 WhiteHat Jr，跻身 2020 年印度创业生态系统中超大规模收购案例。目前，该公司还在进行收购另一家教育科技平台 Doubtnut 的高级谈判。

与此同时，印度的教育行业继续疯狂，Unacademy 和 Vedantu 的估值纷纷突破 5 亿美元大关，而 Toppr 刚刚完成了 35 亿卢比（4600 万美元）的 D 轮融资，另一家公司，ClassPlus 从 Falcon Edge 筹集了 1500 万美元资金。这家参加红杉 Surge 加速器项目的教育公司此前已经完成了 2 轮 1100 万美元的投资。