8 月 27 日晚间，小鹏汽车成功在纽交所上市，上市首日股价大涨 41.47%，市值达到 149 亿美元。

就在几周前，理想汽车完成了在纳斯达克上市，蔚来则已在美股闯荡了两年。国内造车新势力三强终于在美股相聚。

蔚来、理想、小鹏，三家造车新势力成立时间相近、创始人背景相似，三位创始人曾一起抱团 “忆苦思变”，接下来也将在同一个资本市场经受考验。

“效仿” 特斯拉，自主研发筑技术护城河

小鹏汽车成立于 2014 年，由曾为阿里人的何小鹏与俞永福、YY 创始人李学凌和猎豹移动 CEO 傅盛一起创办。

截至 2020 年 7 月底，小鹏汽车累计交付了 20707 辆智能汽车，分别于 2018 年 12 月推出了小鹏 G3 及 2020 年 4 月推出了小鹏 P7 两款车型。同时，该公司还自主研发了国内首个自动驾驶软件，并成功将其实现商业化。

根据市场研究公司 IHS Markit 的报告，小鹏汽车的 G3 车型是 2019 年中国最畅销的电动 SUV 前三名之一。根据工信部的数据，小鹏汽车 P7 车型的 NEDC（新欧洲驾驶循环周期）单次充电续航里程高达 706 公里，在中国现有电动汽车中是最长的。

截至 2020 年 6 月 30 日的财报显示，小鹏汽车 2020 上半年营收 10.03 亿元，净亏损 7.96 亿元。在 2018 年和 2019 年小鹏汽车也分别亏损了 13.99 亿元和 36.92 亿元。

在造车新势力中，小鹏汽车可以说是最热衷于效仿特斯拉的，并将智能化作为自己的核心竞争力。“小鹏的标签是智能，智能是小鹏的最核心优势。” 何小鹏曾在新车发布会上强调。

成立至今，小鹏汽车致力于在自动驾驶技术、车载智能系统、电子电器架构层面建构技术护城河。从融合 AI 语音助手、车载导航、智能钥匙、远程控制等服务的 Xmart OS 车载智能系统，到基于纯电 SEPA 平台的集中式电子电气架构，都能从中看到效仿特斯拉的影子。

坚持塑造智能化核心竞争力，也与小鹏汽车的团队基因有关。小鹏汽车创始团队中的夏珩与何涛，毕业于清华大学汽车工程系。在创办小鹏汽车前，两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车、无人驾驶负责人。

据悉，该公司在发展过程中吸纳了众多汽车领域的高端人才。小鹏汽车目前有超 3600 名员工，其中 43% 为研发人员。高技术人才的储备，促进了该公司人工智能创新和自动驾驶软件的快速迭代。

在招股书中，小鹏汽车也表示其最关键的核心竞争力是智能，即所有软件和核心硬件都进行自主研发。何小鹏曾公开表示，“为了软件自研，我们从大屏、电子电气架构、嵌入式、从总线到板卡，我们全涉及，硬件也会参与设计，因为要整车 OTA。”

不同于其他主机厂，小鹏汽车自主设计和开发了全栈式的自动驾驶技术和操作系统。在招股书中，小鹏汽车强调：“自动驾驶是使我们的智能电动汽车与竞争产品区分开来的关键因素，在这一领域投入了大量的研发力量。” 研发人员中有 17% 专注于自动驾驶方面的研发。小鹏汽车是第一家自主研发出自动驾驶软件，并将其实现商业化应用的造车新势力公司。

目前，小鹏汽车自研的 XPILOT 2.5 系统（小鹏汽车智能驾驶系统，具备 Level 2.5 级自动驾驶）已经在 G3 和 P7 车上搭载。今年 6 月上市的 P7，则搭载了公司自研的自动驾驶软件 Xpilot 以及英伟达 Xavier 自动驾驶芯片，是全球首款搭载英伟达 Xavier 自动驾驶控制器产品的汽车。

小鹏汽车一直在加大研发力度。在 2018 年、2019 年和 2020 年上半年，小鹏汽车的研发费用分别为 10.51 亿元，20.70 亿元和 6.31 亿元，研发费用分别占 2019 年和 2020 年上半年总收入的 89.2％和 62.9％。

造车新势力三强实力大比拼

上市首日，小鹏汽车涨幅迅速扩大至 41%，市值达 149 亿美元，紧追理想汽车。截至 8 月 27 日收盘，理想汽车市值为 163.86 亿美元，而蔚来汽车市值为 234.91 亿美元。三家赴美上市的中国造车新势力梯队正式形成。

从营收对比来看，三家公司的实力对比很明显。蔚来汽车在上半年实现营业收入 50.91 亿元，位列三家公司之首且远高于理想汽车和小鹏汽车。理想汽车今年上半年录得营业收入 27.52 亿，而小鹏汽车上半年营收仅为 10.03 亿元，仅为蔚来汽车的 1/5 左右，被后来者理想汽车反超。

从销量上看，今年上半年，蔚来汽车凭借两款在售车型 ES8 和 ES6 共同发力，在整车交付数量上遥遥领先另外两家新造车企业，达到 14169 辆，远高于理想汽车的 9500 辆和小鹏汽车的 5499 辆。不过，三家的销量在特斯拉面前仍然相形见绌，2020 年上半年特斯拉销量达到了 46508 辆。

不过三家公司也有很多不同之处，在新能源汽车赛道上有着各自的发展路径。

蔚来定位豪华车，主打服务体系；理想主打增程式，解决电动车里程焦虑；而小鹏定位为中高端电动车，致力为成为高性价比的智能化汽车。目前，小鹏共有 G3（紧凑级 SUV）和 P7（B 级轿跑）两款在售车型，售价区间分别为 14.68-19.98 万元和 22.99-34.99 万元。

小鹏汽车的中高端定位瞄准的是中国汽车市场中占比最大的部分。数据显示，预计到 2025 年，我国乘用车年销量将达到 2590 万辆。其中，价格位于 10 万~30 万之间的中高端汽车销量占比最大，约为 61%，中高端车在国内拥有巨大的市场空间。

从目前的结果看，无论是营收还是车辆交付数量小鹏汽车都不占优势。

从大环境上来说，今年新能源汽车的政策、市场和资本环境都呈现出利好趋势，王兴曾 “预言” 的未来会活下来的三家造车新势力，接下来既要面对激烈的内部竞争，同时也要面临外部对手特斯拉的强势挑战。