全球最大规模 IPO 即将诞生。

8 月 25 日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书，并同步向香港联交所递交 A1 招股申请文件，迈出 A+H 上市关键一步。8 月 31 日，上交所官网显示，蚂蚁集团科创板 IPO 审核状态变更为 “已问询”。

招股书中首次披露的营收情况，也向我们呈现出一个更完整更立体的蚂蚁集团。

对此，动点科技记者有幸采访到了《蚂蚁金服》作者、北京看懂研究院研究员由曦，对蚂蚁集团 IPO 进行全方位深度解读。

营收占比揭示了什么？

招股书中的损益表显示，2019 年蚂蚁集团营收 1206 亿元，净利润 180 亿元；今年上半年，营收达到 725 亿元，净利超去年全年达到 215 亿元。

由曦表示，蚂蚁集团的营收水平基本等同于一个股份制银行的水平，其业务发展潜力巨大，这也是构成其巨额估值的一个重要基础。

此外，招股文件显示，蚂蚁的营收主要来自于三类构成：数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务。2020 年 1-6 月，数字金融科技平台收入占公司总收入的比例达 63.39%，这一收入绝大部分来自向合作金融机构收取的技术服务费。

所谓数字金融科技服务主要包括借呗、花呗的经营性贷款，小微企业的经营性贷款和消费信贷。

值得注意的是，由曦指出，蚂蚁金服的数字金融科技服务和传统的银行的放贷赚利差的服务是有不同的。这也是金融科技与单纯的金融业务之间的一个重要区别，区别点在于蚂蚁收的是科技的服务费，而不是放贷的利差。

“而现在有些企业做的所谓联合放贷模式，其实是银行提供资金，然后金融科技公司提供流量和数据分析的服务。但在这之前有一个问题是，出于对金融科技公司的资产质量的怀疑，很多银行要求金融科技公司进行兜底。如果这时候金融科技公司进行兜底的话，那么这就是一笔金融服务，他赚的就是信用风险的利差。而蚂蚁做的事叫做金融科技服务，是不对风险进行兜底的。”

这就是蚂蚁跟传统的金融机构，或者说传统模式下的占用信用风险敞口的联合放贷业务的不同。

“这也体现出蚂蚁发展到现在，它的数据能力和开放能力，也是它利润的主要来源。”

这其实也从侧面印证了，从 2017 年宣布转型 Techfin 的蚂蚁，真的逐渐做到了 “只做 tech（技术），帮金融机构做好 fin（金融）”。

值得一提的是，2019 年蚂蚁集团消费贷余额的 30 天逾期率为 1.05%，90 天逾期率为 1.56%，2020 年前 5 个月的历史批次 M1+逾期率均小于 0.7%，足以媲美上市银行的不良贷款率。

年度最大 IPO 的影响

自成立至今，蚂蚁集团共经历了约 9 轮融资，最新市场估值已突破 2000 亿美元。

蚂蚁上市之后，股价大概率会超过发行价，为维护股价稳定，确保平稳发行成功，基石投资者很有可能行使绿鞋机制里规定的最高不超过 15% 的超额配售权。所以，一旦行使了超额配售权的话，蚂蚁最多募资资金将达到总股本的 15%，也就是 300 亿美元，这个数字将超过沙特阿美的 290 亿美元，毫无悬念地创下本年度全球最大 IPO。

在今天，人类财富的持续增长依靠的已经不是自然资源，而是数字经济。

越来越多的人开始发现，在中美战略竞争和博弈的过程当中，最重要的竞争就是科技的竞争。这也是国家推行科创板、进行注册制改革，科创板允许同股不同权、允许 AB 股设置等一系列改革的原因。

在此背景之下，蚂蚁金服这个全球估值第一的金融科技独角兽的 IPO，也被赋予了更深刻的意义。

“尤其是在今天，国家主导一个内外循环、双循环的机制之下，我们更意识到数字经济或者说高科技就是中美博弈，或者说大国崛起最核心的因素，让蚂蚁去上市是一个国家打造数字经济的示范效应是非常大的。同时，它会也有一个非常大的带动效应，带动整个的中国的数字经济进一步的转型。”

如今，蚂蚁一方面在国内继续推动实体经济数字化，同时把它复制到全球其他地方。另外，在信息互联网之外，蚂蚁也想通过价值互联网、通过区块链的方式去进一步把产业做深做透。

由曦用下雨来比喻实体经济数字化的进程，首先 “只是把土地上的浮土润湿”，今后十年二十年，“可能把土壤整个浸湿”。而蚂蚁在这中间所做的，就是把数字化的程度加深。

蚂蚁的含金量在哪里？

由曦认为，“招股书最大的亮点在于展示了蚂蚁集团作为一个数字科技平台的巨大价值。”

招股书显示，通过开放平台的模式，蚂蚁已经成为中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台；中国最大的线上消费信贷和小微经营者的信贷服务平台；中国最大的线上理财平台；中国最大的线上保险服务平台。

如何理解蚂蚁的经营逻辑的核心？蚂蚁的数据是来自于什么？

其实数据来自于场景，来自于蚂蚁服务客户的能力，服务客户的能力越强，解决社会问题的能力越强，它就会有越多的客户，客户越多，它的数据分析能力就越强。

纵观蚂蚁的发展历程，可以清晰地发现，从担保交易到快捷支付、到线下的扫码支付，蚂蚁一步一步地降低了支付的门槛。同时，通过余额宝、相互保，推进普惠金融。在为客户服务解决社会问题的同时，蚂蚁非常幸运地赶上了实体经济数字化的浪潮，在这个趋势当中，蚂蚁恰好运用了自身的数据分析能力，把数据真正地变成资产，来进行商业价值的转化。

“所以，蚂蚁的价值绝对不在于有没有金融牌照，而在于它的科技能力，特别是科技背后，解决社会问题的能力。” 今年疫情期间，蚂蚁把余杭区的健康码拓展到杭州、浙江，最后推广到全国。从中也能看出，蚂蚁始终在不断地解决社会问题。

从这个角度看，蚂蚁能不能走得更好，它上市之后的价值怎么样，就要看这个公司能否继续保持解决问题的初心，是否始终把用户价值放在首位，他的组织能力支不支撑他去做这样的一个持续的进化。

图片来自蚂蚁集团官网