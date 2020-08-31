数坤科技宣布完成 2 亿元融资，本轮融资由启明创投领投，中科创达、朗玛峰创投、浦发硅谷银行联合投资。本轮融资将用于快速推进数坤在 AI 医疗影像市场的全面覆盖，加速更多 AI 医疗产品的成熟化与商业化。

继今年 6 月完成 B1 轮 2 亿元融资后，仅时隔两个月，数坤即再次获得 2 亿元资本注入。

数坤运用人工智能技术为医疗赋能，针对心脏病、脑卒中、肿瘤三大疾病的相关产品均可助力国家实现智慧医疗新基建的快速落地。

2018 年 12 月，数坤在全球首推冠心病人工智能辅助诊断产品，惠及国内 2.9 亿心血管病患者，覆盖全球数十亿人的心血管病患市场。

随后，数坤推出 “数字心” 产品家族，包括冠脉 CTA 影像结构化报告，功能学评估产品 CT-FFR，冠周脂肪 FAI 评估系统，钙化积分智能化报告，主动脉夹层手术规划、虚拟支架、术后评估等，完成了心血管诊疗全路径的智能化。数坤还和医院携手，共同承担国家科技部、地方科委、国家自然基金等科研项目 20 余项。2019 年 11 月，数坤产品通过国家药监局创新医疗器械的批准，成为首个进入 AI 三类证绿色审批通道的心脏 AI 医疗影像辅助诊疗产品。

2020 年 7 月，数坤又全球首发 “数字脑” 产品家族。卒中是中国居民的主要死亡原因之一，每 5 位疾病死亡者中至少有 1 人死于脑卒中，中国已是卒中终生风险最高和疾病负担最重的国家。“数字脑” 覆盖了卒中影像单元的所有场景，可以精确定位病灶，提供包括出血、缺血、动脉瘤、CTP 相关参数的完整影像辅助诊断，指数级缩短急救时间，为卒中患者救治提供了高效的工具。目前，“数字脑” 产品已经在全国 100 多家医院进行临床验证。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。