9 月 1 日，由中国电信、韩国 LG U+、日本 KDDI、加拿大贝尔、高通、Felix & Paul、Altas V 等运营商及行业和内容合作伙伴共同发起的全球 XR 内容电信联盟通过云签约的方式正式宣布启动。

全球 XR 内容电信联盟的成立，旨在 5G 时代面向下一代媒体和娱乐内容和应用，加大对高质量的 XR 内容投入，支持优质的原创 XR 内容。随着 5G 业务的发展，包括 VR/AR 在内的 XR 内容和应用成为超越传统媒体的关键传播媒介和服务，将为用户带来独特的沉浸式体验，是构建 5G 生态中的重要一环。

中国电信表示，本次与全球顶级的 5G 运营商、产业合作伙伴和顶级内容制作室共同发起全球 XR 内容电信联盟，是深化产业合作、扩大运营商在 5G 内容领域影响力的重要一步。中国电信将通过持续的合作，激发 XR 领域的技术、应用和模式创新，推动全球 XR 产业的高质量发展。

中国电信旗下号百控股表示，在前期与 LG U+、高通等合作的基础上，本次将合作范围扩大到全球运营商和顶级内容制作室，将有助于 XR 内容生态的繁荣和创新。号百控股将加速推进首个项目的落地，并持续关注最新的 XR 内容和应用项目，给用户带来更丰富的沉浸式体验，切实感受到 5G 给生活带来的变革。