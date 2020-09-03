电动车已经进入到行业的加速期阶段，这个时候，如何吸引更多的用户购买是个亟需考虑的问题。蔚来汽车和小鹏汽车，举起了电池租赁服务大旗，对行业将产生深远的影响。

电池租赁模式开始进入实质执行阶段

首先是来自于蔚来的动作。做为新势力的先行者，蔚来率先获得了中国第一张电池资产管理营业牌照。而这个牌照的持有方，就是蔚能公司，是蔚来汽车与宁德时代、湖北科投和国泰君安共同投资成立的，全称是武汉蔚能电池资产有限公司，注册资本 8 亿元由四家均摊，各持股 25%。同时，蔚来汽车对外正式发布了电池租用服务 BaaS（Battery As a Service）。

这就意味着，蔚来的客户可以将昂贵的电池包 “转嫁” 给第三方消费金融公司，车主只需购买车身，之后每个月向消金公司支付 980 元起的电池包租赁费即可。而蔚能将来对接的不仅仅是蔚来旗下的车型，希望尽快对接到行业的其它同类产品，对于整个行业的电动车销售来说，也是个启发。

以购买补贴前起售价 36.8 万元的蔚来 EC6 70kWh 运动版为例，个人用户可以享受的国家补贴为 1.8 万元，并免除购置税。选择电池租用服务后车价立减 7 万，则整车开票价格为 28 万元，即可按照 28 万元进行整车贷款，首付最低可至 4.2 万元。

接着，小鹏汽车迅速跟进。不过由于车型设计的关系，小鹏的车子不像蔚来那样可以实现物理的车电分离，所以跟进的电池租赁方案有所不同。当然主要的目的还是将电动车的购买门槛降低。

小鹏汽车用七年超长分期服务分摊电池成本，七年费用付完后，最终用户可获得电池所有权，另外电池融资租赁计划中的车身价款也可以通过最低 30% 的首付购买，大幅降低购车的资金压力。目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、无锡、宁波、佛山、东莞、武汉、成都以试点的方式实施。涉及车型包括 G3 520i 系列 ( 悦享版 / 智享版 / 尊享版 ) ，P7 的四驱高性能系列及后驱超长续航系列。

这里面的一个核心差异是，在经过几年的分期付款之后，小鹏的电池因为是固话在车身里的，会有电量损耗。而蔚来的电池，可以通过换电模式，保有一定的良好状态，但到具体执行的时候情况如何还有待观察。而国内的老车企也在探索新花样，荣威 ER6 也有 2 年 7 折保值回购（车电分离方案专享）计划，消费者可通过车电分离的方式单独购买车型和电池，不过暂时没有做大力推广。

电池租赁将是电动车行业发展的探路石

电动车现在已经进入到推量的阶段。而要让民众真正放下所有顾虑，在电池这块的需求就必须予以解决。消费者始终对于电动车电池存在着疑虑，担心说电池年限一久，就失去它原本应该有的性能和动力。电池衰减目前是不容忽视的，尤其是在行业发展初期，需要不断地给予时间教育。

因此，电池租赁模式可以很好地解决这个痛点，但目前只能说是处于探路阶段，能否就此探索出一个可持续的商业模式，还需要市场和时间来考验。电池租赁的这款探路石，能否激起商业的浪花，也有待观察。

而电池租赁有其强大的行业助推力。第一个是可以加大地降低电动车的购买门槛，可以为销售量助力。另外一个就是可以探索电池的数字化运营，加快电动车换电业务的模式形成。近年来，国家政策上对换电是有扶持的，2020 年 4 月 23 日发布的新能源汽车补贴新政中规定：新能源汽车领取补贴的前提是售价位于 30 万元之下，但换电模式车辆不受此规定限制。在此后，工信部也在不同场合多次表示出对换电模式的支持。

总结

未来，电池租赁还可以在推进的过程中，推进电池模组的标准制定，让行业形成一个良性的循环。在这个探索过程中，消费者，电池厂商，电动车企，行业产业链都会因此受益。随着电池的技术升级，电动车的黄金时期也会加速到来。