现代汽车与防弹少年团(BTS)合作的单曲《IONIQ: I’m On It》全球首发。品牌主题单曲《IONIQ: I’m On It》以歌言志,将充分展示 IONIQ 品牌以用户为中心、提供互联生活出行方案的意愿。整首歌由防弹少年团(BTS)的少年精彩演绎,表达他们对未来的探索、好奇、期望、创想和灵感,副歌部分则不断吟唱 “IONIQ takes me there(IONIQ 带我去那里)” 突出主题。在 MV 中出镜的是现代汽车 3 月发布的最新 EV 概念车 Prophecy。