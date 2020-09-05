现代汽车与防弹少年团（BTS）合作的单曲《IONIQ: I’m On It》全球首发。品牌主题单曲《IONIQ: I’m On It》以歌言志，将充分展示 IONIQ 品牌以用户为中心、提供互联生活出行方案的意愿。整首歌由防弹少年团（BTS）的少年精彩演绎，表达他们对未来的探索、好奇、期望、创想和灵感，副歌部分则不断吟唱 “IONIQ takes me there（IONIQ 带我去那里）” 突出主题。在 MV 中出镜的是现代汽车 3 月发布的最新 EV 概念车 Prophecy。
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