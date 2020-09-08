据新浪港股消息，喜茶与奈雪的茶计划 2021 年在香港上市，分别筹资 4 亿至 5 亿港元。

今年 3 月有消息称，喜茶即将完成新一轮融资，由高瓴资本和 Coatue（蔻图资本）联合领投，投后估值或超过 160 亿元。喜茶在 2016 年 8 月获今日投资和 IDG 资本超过 1 亿元 A 轮融资，2018 年 4 月获美团点评旗下产业基金龙珠资本的 4 亿元 B 轮融资。

喜茶的第一家门店于 2012 年 5 月 12 日，由创始人聂云宸（Neo）在广东省江门市九中街开张。喜茶起初名为 “皇茶”，后因商标问题在 2016 年初全部更名为 “喜茶”。

奈雪的茶创办于 2015 年，总部位于广东深圳，隶属于深圳市品道餐饮管理有限公司。2017 年 12 月，奈雪的茶开始走出广东地区，向全国范围内扩张，正式开启 “全国城市拓展计划”。截至 2020 年 2 月，奈雪的茶已遍布全国 50 多个城市，门店数量达到 349 家，且所有门店均为直营。

据今年 6 月的报道，奈雪的茶完成一轮近亿美元的融资，领投方为深创投。2018 年 3 月，奈雪完成 A+ 轮投资，当时的估值达到 60 亿元。其主要投资方是天图资本。