三星日前正式公布了新一代折叠屏手机 Galaxy Z Fold 2 的国行发售资讯。新手机将在 9 月 25 日发售，价格是 16999 元。国行版配置为 12GB RAM、512GB 存储空间，颜色有铜和黑两种可选。

以下是动点科技在之前的报道中有关三星 Galaxy Z Fold 2 的内容：