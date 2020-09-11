腾讯日前正式发布腾讯 AR 导航，后者采用了车道级精准识别和定位技术，搭载该导航的量产车型将于年内上市。

腾讯 AR 导航让导航指引标识就像是原生 “长” 在道路上一样，更加精确、逼真地 “贴合”。同时，腾讯 AR 导航可以结合场景预判、用户个性化的 ID，针对性浮现给用户所需要、或者感兴趣的服务信息，并且可以开放给商家更新动态信息。例如，提示前方建筑物内有停车场，以及实时剩余停车位数量，或者商圈一带各品牌打折促销信息等，让用户更加生动地探索城市生活。而停车场室内 AR 导航能力，则直接将用户精准引导到空闲停车位，安顿好用户行程最后的 100 米。据悉，搭载腾讯 AR 导航的量产车型将于年内上市。

今年 6 月，腾讯发布生态车联网 TAI3.0， 包含了两个车载 App：腾讯随行和腾讯爱趣听，以及一个生态开放平台——腾讯小场景。目前，腾讯小场景开放平台已经与哔哩哔哩、团油、同程艺龙、喜马拉雅、飞常准、快递 100 等生态合作伙伴打造了 70 多个精品小场景，已经或即将在宝马、长城汽车、广汽、长安汽车、玛莎拉蒂、江铃福特等品牌的 40 余款新车上搭载。

此外，腾讯智慧出行还宣布将联合腾讯云启产业生态平台、腾讯研究院、腾讯大学，以及车企、软硬件合作伙伴、高校机构等，共同发起 “TIME 生态合作伙伴计划”，打通腾讯及合作伙伴的技术、产品、平台等能力。未来三年，腾讯还将在智能座舱赛道孵化至少 100 个创新企业，全面支持 1000 个 “小场景” 开发者进行应用创新。未来三年，腾讯计划与车企、产业链合作伙伴共同孵化超过 500 亿的新价值。