某种意义上来说，“潮玩” 中的 “潮” 是一个很难界定却好像又只是属于某个特定群体的字眼。不羁、自我、个性十足···这些性格使然的特征让一个个盲盒、手办、IP 周边显得格外与众不同。这其中的不同不仅包括它们鲜烈的色调搭配或者夸张的设计造型，通过这些元素传递而出的想要证明、想要表达的理念或许也是它的含义所在。

成立于 2012 年的 Mighty Jaxx 是一家总部位于新加坡的潮玩收藏品设计开发平台。或者，也可以说潮玩收藏品就是 Mighty Jaxx 的全部所在。字面上来看，它同其他潮玩企业相比而言并没有太大区别。但其创始人 Jackson Aw 却向动点出海强调：“Mighty Jaxx 是一家未来文化公司。”

他表示，Mighty Jaxx 正在构建的是一个聚合平台——通过包含了艺术家发掘与创意孵化、专有 IP 运营、全球消费者的新零售体验赋能等方式的端对端的收藏品供应链体系，为未来流行文化品牌赋能。“Mighty Jaxx 希望以此出发，点燃粉丝们的热情，向全球传递这份欢乐。”

目前，除了自有开发作品，Mighty Jaxx 也已同众多优秀设计师以及孩之宝、芝麻街、东映动画、Cartoon Network、Nickelodeon、华纳兄弟、DC Comics、Looney Tunes 等全球品牌展开了合作，主要授权品牌包括《变形金刚》，《My Little Pony》，《蛋头先生》，《海绵宝宝》，《加菲猫》，《芝麻街》和《海贼王》等。据了解，Mighty Jaxx 在今年 4 月时完成了由 KB Investment 领投的 320 万美元 pre-A 轮融资，其 A 轮融资也正在进行接洽，预计将在今年底完成。

此外，Mighty Jaxx 也推出了 MightyVerse——一个基于区块链技术的证书签发平台。它提供了专利申请途径，可以为每一个发布作品配置防篡改的永久数字证书。Jackson 介绍，MightyVerse 可以让收藏人士知悉交易物品是否为正规发行版本。同时，它也能确保每个证书唯一的收藏品不会没复制、仿制或者伪造。“今年以来，该技术已经在我们的发布作品中逐步应用，且产品也正按照计划出货。今年将出货 300 万件相关产品，而我们也预计这一出货量在 2021 年达到 1000 万。”

但这些对 Mighty Jaxx 来说还远远不够。就日趋火热的潮玩收藏品领域而言，Mighty Jaxx 既要面对这里的新兴企业的竞争，也要接受来自老牌厂商们挑战。所以在它对面站着的不仅是一个个正在上市的 “泡泡玛特”，手握众多 IP 版权的 BANDAI、漫威们也是同样不容忽视。不过，在 Jackson 看来，Mighty Jaxx 显然已经明确好了自己的优势。

“作为一家独立公司，我认为 Mighty Jaxx 可能要比那些大牌厂商更加灵活。因为我们能够与众多不同的品牌展开合作，并且也可以有更多的创作自由。此外，对我们的独立艺术家而言也是如此。（在拥有众多大牌厂商的合作授权的同时，）他们的艺术既可以表达在 Mighty Jaxx 的独立作品中，也能够在我们的授权作品中获得体现。”

也正如 Jackson 指出，在灵活度和自由度的加持下，同大牌厂商相比，Mighty Jaxx 能够拥有更快的节奏进行调整，从而紧跟潮流文化的步伐。

然而身为一家潮玩收藏品企业，是否能够在市场中立足真正倚靠的还是消费者的选择。在手握众多授权品牌和原创品牌的同时，Mighty Jaxx 面临的最大挑战还是如何去跟消费者进行更好的沟通。Jackson 坦言，“作为创作者，我们并不只是把目光聚焦在某一处。取而代之的是，我们保持开放的态度并努力打造能与我们产生强烈共鸣的 ‘媒介’。我们深知，Might Jaxx 的每个项目都将为消费者带来独特且影响深远的体验，而我们也一直在努力通过我们的作品传递我们的想法，和大家交流。

对 Mighty Jaxx 而言，同收藏用户建立情感联系至关重要，这也使得他们可以把这些潮玩作品作为自身的一种表达。当然，其中的一些深受喜爱的作品也给了我们很大的鞭策，让我们强烈的意识到 ‘这就是我们要去做的事情。’”

另一方面，在有了明确的沟通诉求之后，Mighty Jaxx 也在着力打造自己的沟通方式。“从一开始，我们的传递方式就是为移动消费者量身定做的。这意味着不仅仅是 Z 世代群体，千禧一代（Y 世代）也是其重心所在。从我们的网站布局，到 Instagram 动态、YouTube 内容，以及博客发帖，所有的这些都有进行过专门优化，可以在任何设备上实现无缝体验衔接。此外，我们的产品也是主要通过 D2C（Direct to Consumer，主要借助互联网进行互动推荐活动，并且通过推荐获得激励的电商模式）的方式售出，因此，每当作品发售时，我们也都可以为其营造专门的策展体验，帮助 Mighty Jaxx 与消费者建立稳固的长期联系，吸引他们进行二次消费——因为他们已经同产品和内容都产生了强烈共鸣。

就我们创作的每一个作品而言，我们也都确保能够延续 Mighty Jaxx 的认同感、个性点以及独一性。也正是这种关联和特性吸引着他们的品牌选择。作为一个与众不同的品牌，我们对受众在作出调研后的选择倾向有着一定的吸引。我们知道，有些消费者在购买之前会进行很多研究，而我们与之针对的策略便是每周发布限时产品，并因此受益匪浅。如果消费者真的喜欢我们的某款发布产品，他/她只能在产品售光前的有限时间里进行调研，否则，他们就会与其失之交臂。”

随着 Mighty Jaxx 理念的不断实现，如今它已推出了超过 1000 款潮玩收藏品，市场覆盖全球 60 多个国家或地区。Jackson 透露，接下来也将会在中国市场重点发力。过去的这些年里，他和 Mighty Jaxx 一起看到中国成年消费者正在推动中国玩具收藏品市场的蓬勃发展，消费者在这些物品上斥以巨资来表达个性，彰显其街头亲和力，释放内心深处的孩童本性。同时，中国市场也正在书写属于自身的历程，走出了一条独具特色的 IP 之路。“这些都表明了对于各种各样的原创作品的需求，在这里是真实存在的。为了迎接中国市场的这种快速转变，我们也已经在苏州和上海设立了办公室。”

“目前，我们通过 D2C 和分销的方式在中国市场经营，在生产方面 Mighty Jaxx 的产品在深圳和广州也有着近 20 个工厂代工。我们正计划在 2020 年底之前将销售范围延展至淘宝、天猫这样的电商渠道。继与 I.T Group 共同成功举办的 Mighty Wonderland 快闪后，我们也希望与对方在中国的一线城市开展更多这样的快闪零售体验，而我们的最终目标是在上海建立我们的第一家实体零售店。”

而根据 Jackson 介绍，Mighty Jaxx 在今年也已同安踏展开合作，以纽约艺术家 Jason Freeny 的 “XXRay” 超透视解剖学设计风格为纽带，推出了跨界系列潮鞋。此外，Mighty Jaxx 也通过 Jason Freeny 与 Movbain 一起带来了 “Night Brighter” 主题款服饰，结合反光材料和发光技术，诠释其未来主义风格。

他强调，“我们在中国市场收获很多，同时也希望中国市场能够继续成为我们全球业务中的重要组成部分。我们也将继续同中国艺术家和 IP 展开合作以推进这一目标的实现，并且为大众群体创造出更多的本地化产品。”

当然，当我们把目光移向更远的地方，无论是对中国的潮玩收藏品市场还是对 Mighty Jaxx 而言，都还有很长的路要走。下一个三年将何去何从？五年后 Mighty Jaxx 又将如何应对新的机遇和挑战？潮玩收藏品在十年后是否还能依旧流行？···在这些未知的背后，Mighty Jaxx 依旧有更多的愿景等待实现和传递。对此，Jackson 如是看待他对 Mighty Jaxx 在下一个发展阶段的展望：“我对 Mighty Jaxx 寄予深切厚望，希望它可以成为一个足够成熟的科技驱动平台，能够与具有全球文化影响力的品牌不断合作，通过潮玩收藏品的用户体验和内容生态打破数字世界和现实社会之间的次元壁。”

封面来源：Association of Small & Medium Enterprises