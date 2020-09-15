2020 年 9 月 14 日，实时 3D 内容开发和运营平台 Unity 亮相由上海市人民政府主办的 2020 世界智能网联汽车大会，正式公开了与上海国际汽车城所达成的 “自动驾驶虚拟仿真平台” 等项目的重要合作。基于 Unity 的数字孪生解决方案，上海国际汽车城构建了整个安亭区域超过 100 平方公里范围内城市道路区域的数字孪生，并据此构建了面向自动驾驶的虚拟测试验证仿真平台，助力智能网联汽车企业进行多样、深入的虚拟自动驾驶驾驶测试和培训，在降低实验成本的同时，大幅提升研发效率。这无疑也是一个可复制的 “样板式” 案例。

图：上海国际汽车城（集团）有限公司副总工程师李霖（左），Unity 大中华区工业产品总监陈禄（右)

顺应行业发展趋势，强强联合打造 “行业标杆”

在发改委、工信部和科技部等国家部委联合印发的《智能汽车创新发展战略》中明确指出，在构建协同开放的智能汽车技术创新体系过程中，开展完善、健全的智能汽车测评体系、深耕虚拟仿真等技术和验证工具成为协助智能汽车行业迭代升级的重要一环。

在自动驾驶仿真平台项目中，借助 Unity 的基于实时 3D 渲染引擎的数字孪生技术，上海国际汽车城构建了一个进行自动驾驶测试的虚拟城市环境，将物理空间的真实场景和开放道路映射到数字世界，创造出地形、建筑和周边植被环境，实现对上海嘉定安亭区域 500 公里道路场景的精准还原，以帮助智能网联汽车企业进行虚拟自动驾驶测试和培训。

上海国际汽车城（集团）有限公司副总工程师李霖表示：“近年来，上海国际汽车城在汽车 ‘新四化’ 方向均有布局，全力打造具有引领意义的世界级汽车产业中心核心承载区。智能网联汽车从研发测试、示范应用到试点运营，逐步实现商业化落地是汽车行业面临升级的必然发展趋势。因此，本次与 Unity 合作，借助其领先的虚拟仿真技术，打造出对行业有价值的、可复制的 ‘样板式’ 案例。集双方合力赋能智能网联汽车产业在新一轮发展中的技术转型和创新。”

Unity 大中华区工业产品总监陈禄表示：“本次与上海国际汽车城合作中所使用的数字孪生技术不仅为复杂交通状态下的自动驾驶研发提供了完整解决方案，这个持续的、统一的、一致性的城市数据孪生体同时也可以被应用在智慧城市、智能交通、智慧文旅等等一系列应用中。Unity 不仅会为不同场景和企业打造定制化解决方案，还会针对行业的共性需求进行专门的技术研发。目前国内有十几家和上海国际汽车城类似需求的单位可以复用本项目的技术，达到降本增效的目的。未来，我们将继续深化智能网联汽车领域的技术延展，开拓更大范围的工业应用场景。”

降本增效，数字孪生技术赋能更多产业实现多元价值

采用 Unity 数字孪生解决方案可摆脱实体、人力和物力限制，通过虚实结合的方式进行调试及程序控制，测试日常及极端化场景，不仅更加便利快捷地进行开发、降低风险性和潜在的经济损失，还能对接实时数据流进行对真实交通情况的预测和风险预警，结合交通管理来做预案，大幅缩短了智能网联汽车企业的验证时间，提高研发效率，提升监管能力。

紧扣 “赋能” 二字是 Unity 一直以来的发展重心。在汽车厂商的合作伙伴中，BMW 近年来一直将 Unity 引入到汽车生命周期的各个环节，无论是使用 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）方式来优化生产流程，还是突破性的沉浸式汽车营销案例，都在拓展技术的应用边界。而戴姆勒 Protics 则使用 Unity 研发了专门的混合现实流水线，利用生产系统和产品生命周期管理数据制作应用程序。从概念技术到实际应用，Unity 的赋能在更多领域仍具有无限拓展潜力。市场调研公司 Forrester 今年发布的一项研究发现，55% 的制造业和 AEC 行业（建筑、工程和施工）公司计划在未来两年内使用包括 VR 和 AR 在内的实时 3D 技术，这表明实时 3D 技术在这些行业的应用拐点即将到来。