在今天的发布会上，苹果为 Apple Watch 产品线注入了新生——全新的入门款产品 Apple Watch SE 登场了。

与 iPhone SE 的定位一样，Apple Watch SE 主打 “性价比”。后者的起售价为 2199 元，采用与 Apple Watch Series 6 相同的标志性设计，屏幕尺寸也保持一致。Apple Watch SE 的处理器为 S5，一并支持摔倒检测、SOS 紧急联络等功能。

Apple Watch SE 具备 50 米防水性能，可以检测记录多种运动项目，而既然是 SE 版本，最新的血氧监测功能自然就缺失了，不过心率和睡眠监测还是保留的。同时，配合新的 Family Setup，你可以让家里的老人和小孩把 Apple Watch 当作紧急联络工具，亦可掌握家庭成员的每日活动数据，等等。

新的单圈表带提供软硅胶和编织纱两种材质、九种尺寸可选，你也可以自定义多种表盘。发售资讯方面，Apple Watch SE 将于 9 月 20 日开卖，17 日可以进行订购。顺带一提，与 Apple Watch Series 产品不同，SE 版本只提供普通版和 Nike 版，无爱马仕和 Edition 版本。