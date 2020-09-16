正如之前的传闻，苹果如约发布了支持血氧测量的 Apple Watch Series 6。

Apple Watch Series 6 配备血氧传感器和 app，让你能在需要时测量自己的血氧水平，并能查看一天中的测量结果。据苹果介绍，全新的血氧传感器由四组 LED 光簇和四个光电二极管组成，它集成在设计一新的水晶玻璃表背之中。绿色、红色及红外 LED 会用光线照射你手腕处的血管，同时光电二极管会测量反射回来的光量，之后算法会通过计算你血液的颜色，来判断其含氧量。

除此之外，心率、睡眠监测当然也有。配合 watchOS 7，新 Apple Watch 会加入针对多种舞蹈、核心锻炼等新运动模式的支持。新系统还会根据世界卫生组织的建议，给出每周使用耳机时长的资讯，让你留意周围环境噪音对听力的影响。除此之外，watchOS 7 也支持 Siri 翻译和 iOS 14 的骑行导航功能，并支持快速分享表盘。Apple Watch Series 6 也增加了多种小组件和表盘可供选择。

Apple Watch Series 6 搭载基于 A13 仿生改造的 S6 芯片，速度和网络支持（支持 5GHz Wi-Fi）方面均有加强。新手表在外观上与前代差别不大，只是表带去掉了表扣，换成了一体式设计，提供两种材质和 9 种尺寸可选。苹果此次还带来了全新红色和蓝色铝金属表壳，可选材质包括钛金属、不锈钢和 100% 再生铝金属。

Apple Watch Series 6 的起售价为 3199 元，将于 9 月 17 日接受订购，20 日正式开卖。

苹果还推出了更具性价比的 Apple Watch SE，Apple Watch Series 3 也会继续销售，其现在的起售价为 1499 元。