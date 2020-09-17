Facebook 今天发布了新一代 VR 头显 Oculus Quest 2，新设备获得了多项改进，包括分辨率更高的屏幕（左右各 1832 x 1920，最高 90Hz），新一代 Touch 控制器等。

Oculus Quest 2 基于骁龙 XR2 平台，配备 6GB RAM，支持与 Oculus Insight 追踪系统和最新的无线控制器配合使用。新 VR 头显将于 10 月 13 日在包括美国在内的 22 个国家和地区发售，64GB 版本售价为 299 美元，256GB 版本为 399 美元。

Facebook 还公布了其在 AR 眼镜与 AR 方面的计划。该公司明年会与雷朋（Ray-Ban）合作发布其首款智能眼镜。Facebook 还有一个更高级的 AR 计划，称为 Project Aria。该公司开始指派员工使用 Aria 眼镜进行测试，希望解决棘手的问题，包括如何在使用装有摄像头的眼镜的同时保护隐私，等等。

另一方面，Facebook 希望将 Quest 以商业工具的形式来推广。新介绍的 Infinite Office 工具，可以在 VR 环境中将多个可自定义屏幕整合，以满足各项办公需求。该功能将于冬季推出。

此外在游戏方面，《刺客信条》与《细胞分类》等 VR 作品确认会登陆 Oculus 设备。