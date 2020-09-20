据彭博社报道，美国总统特朗普称，他已经在 “原则上” 批准了甲骨文和 TikTok 的交易。

“我已经对这笔交易表达了祝福，” 特朗普当地时间周六在白宫向记者表示。“我在原则上同意了这笔交易。”

9 月 18 日，美国商务部发布禁令，将从 9 月 20 日晚上开始禁止用户在美国的应用商店下载及更新 TikTok 和 WeChat。随后，社交网络上涌现大量反对的声音。与此同时，TikTok 的下载量也在激增。数据显示，在禁令公布后的第二天，TikTok 的下载量达到了 24.7 万次，日增幅超过 10%。

交易的相关细节仍存在变数。可以确认的是，名为 TikTok Global 的新公司将在美国设立总部，并接管所有美国 TikTok 用户的数据。甲骨文和 TikTok 将开展类似苹果云服务 iCloud 在中国的 “云上贵州” 形式的数据安全合规合作。

TikTok 表示，其将与沃尔玛建立商业伙伴关系，并将与甲骨文一起参与 TikTok Global 的 Pre-IPO 融资，该轮融资将使二者获得这家新公司 20％ 的股份。

另外，TikTok 的团队也将持续扩充，将新增多达 2.5 万个工作岗位。TikTok 还将联合多家公司，投资建立金额达 50 亿美元的全球教育基金会。

与此同时，美国商务部长 Wilbur Ross 在一份声明中表示，原定于 9 月 20 日生效的 TikTok 下载禁令将推迟一周，至当地时间 9 月 27 日晚上 11:59。

“为了确保 1 亿美国人能够继续使用 TikTok 这款高人气的视频及内容应用，满足美国政府监管要求，加强 TikTok 美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对 TikTok 的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。” TikTok 在一份声明中表示。

甲骨文首席执行官 Safra Catz 在新闻稿中表示，甲骨文将成为 TikTok Global 的投资者，并将成为该交易中 TikTok 的 “安全云技术提供商”。

“甲骨文将在 Oracle Cloud 中快速部署、快速扩展和运行 TikTok 系统。” Catz 说：“我们有能力为 TikTok 提供高度安全的环境并确保 TikTok 美国用户和全世界用户的数据隐私，我们百分百地充满信心。”