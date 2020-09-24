JomParkir 是马来西亚一家提供智能停车解决方案的初创公司，他们近日宣布，在 A 轮融资中获得了韩国风险投资公司 TheVentures 的投资，具体金额未透露。

作为战略合作的一部分，JomParkir 将利用韩国的先进技术，成为东南亚地区的行车科技公司。

“ 与 TheVentures 的战略合作将增强我们的系统和技术，以此引领东南亚停车行业的数字化，” 首席执行官 Muhamad Nasir Habizar 说，” 我们希望在东南亚建立第一个车辆数据交换平台，同时引领停车行业向智慧城市概念转型。这将为我们所有的利益相关者带来更大的价值。”

JomParkir 成立于 2017 年，旨在提供一系列相互关联的停车服务。包括智能停车服务、政府端停车状态检查与执法系统、代客泊车服务以及无纸化票务系统，运用互联网科技将传统的停车场改造为智能无现金停车系统。

Habizar 补充说，JomParkir 希望引领停车行业的转型，并为马来西亚的智慧城市发展做出贡献。

JomParkir 表示，目前他们的 JomParking 智能停车缴费应用有超过 40 万注册用户，涉及 20 万停车位。在海外，他们打入了沙特阿拉伯和斯里兰卡市场。自 2018 年以来，JomParkir 录得 200% 的增长率。

自疫情爆发以来，人们对数字化的需求更加迫切，无论是街边小摊贩还是大型企业都争相进入网络。这对于一直坚持数字化转型的服务来说，是个绝好的机会。

“ 现在是时候用技术应对疫情了，因为向数字化的转变正处于高峰期。”TheVentures 首席执行官 Changseong Ho 说。

TheVentures 是一家专注于技术、社区和影响力的早期创业公司的投资者和孵化器。它在全球范围内投资了 70 多家公司。