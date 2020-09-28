据 CNBC 报道，美国哥伦比亚特区联邦地区法院当地时间 27 日裁决，暂缓实施政府关于将 TikTok 从美国移动应用商店下架的行政命令。不过法官并未阻止将于 11 月 12 日在美国生效的更广泛的禁令，该禁令将完全禁止在美国使用 TikTok。

TikTok 在一份声明中表示：“我们很高兴法院同意我们的法律论点，并发布了禁止实施 TikTok 应用禁令的命令。为了社区和员工的利益，我们将继续捍卫我们的权利。” 该公司此前已要求禁止在美国对其应用程序实施禁令。

TikTok 同时表示，公司将继续与美国政府对话，以使其提议最终以协议的形式达成。

美国政府最初将针对字节跳动及 TikTok 禁令最后期限定为 9 月 15 日——在这之前必须要出售 TikTok，之后于 9 月 20 日下令两大应用商店封杀之。而随后特朗普称他已经在 “原则上” 批准了甲骨文和 TikTok 的交易。得益于交易的达成，原定于美国时间 9 月 20 日生效的 TikTok 下载禁令推迟一周，至 9 月 27 日。法院在禁令快要实施之际作出裁决，让 TikTok 送了一口气。

另一方面，甲骨文与 TikTok 之间的交易出现了一些问题。甲骨文之前在一份声明中宣布，新的 TikTok 合资企业将完全从字节跳动剥离，这与此前两家公司达成的协议内容大相径庭。甲骨文称：“在设立 TikTok Global 之后，甲骨文和沃尔玛将进行投资，并将 TikTok Global 的股票分配给其所有者，美国方面将占多数，而字节跳动将不拥有 TikTok Global 的所有权。” 而之前的说法是，甲骨文和沃尔玛仅持有新合资企业 20％ 的股份，字节跳动手握其余 80％。

字节跳动则是在声明中澄清，表示 TikTok Global 是字节跳动持股 100% 的子公司，总部在美国；TikTok Global 计划启动一轮小比例的 Pre-IPO 融资，融资后 TikTok Global 将成为字节跳动持股 80% 的控股子公司。