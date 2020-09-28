芯驰科技（南京芯驰半导体科技有限公司）今日宣布已完成 5 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由和利资本领投，经纬中国、中电华登、联想创投、祥峰投资、红杉资本中国基金及精确力升等老股东大比例跟投。

芯驰科技成立于 2018 年 6 月，致力于研发高性能高可靠的车规处理器芯片产品。公司总部位于南京市江北新区，在上海，北京拥有设计、研发中心。

两年多的时间里，芯驰科技完成了完整产品线的布局，于 2020 年上半年发布了 9 系列高性能汽车核心芯片产品矩阵，旗下的 X9、G9、V9 系列产品针对当前智能出行的核心业务领域——智能座舱、中央网关、自动驾驶等提供主控芯片，为面向未来的 “软件定义汽车” 的电子电气架构提供了硬件基础，并联合 71 家技术供应商提供了一站式的智能出行综合解决方案和参考设计。全系列产品提供快速配置功能模块和主流系统接口，实现低端、中端至高端的 Pin-to-Pin 硬件兼容，大幅加快客户的产品开发速度。

芯驰科技董事长张强表示，本轮融资完成后，芯驰科技将会围绕 X9、G9、V9 三个系列在软件、应用和生态上增加投入，助力客户量产落地。同时会加快新产品系列的研发，在新能源车、自动驾驶、C-V2X 等领域扩大布局。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。