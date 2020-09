据彭博社报道,Uber 正在考虑收购戴姆勒和宝马的合资打车公司 Free Now,借此提升其在欧洲和拉丁美洲的市场份额。

据称 Uber 在 Free Now 因新冠疫情而难以吸引更多投资者时表达出了收购兴趣。网约车市场面临种种挑战,导致定价十分困难,因此相关交易也会呈现出非常复杂的形势。

目前尚不确定交易能否达成,以及是否还会出现其他竞标者。

戴姆勒和宝马去年合并了他们的出行业务,组成一家名为 Your Now 的合资企业,该合资企业旗下有 5 个业务,包括 Free Now 网约车服务。 Free Now 曾以 MyTaxi 的身份运营,后来集成了法国的 Kapten、希腊的 Beat 和罗马尼亚的 Clever Taxi 等叫车应用。

报道提到,戴姆勒和宝马有意出售 Free Now,表明他们希望集中精力利用核心汽车业务创造更多现金并提高效率。