亚马逊推出了手掌识别技术,该技术初期可以取代你的信用卡,以及用作身份认证等用途。这项技术名为 Amazon One,通过掌纹来识别用户身份。

Amazon One 将率先被运用在位于西雅图的亚马逊 Go 无人收银超市中,该公司还计划在未来几个月内将 Amazon One 带到到其他亚马逊商店。展望未来,Amazon One 不仅限于利用手掌来付款。 “我们相信 Amazon One 在我们的零售商店之外具有广泛的适用性,因此我们还计划向零售商、体育馆和办公大楼等第三方提供服务,以便更多的人可以在更多的地方受益于这种便捷性。” 亚马逊实体零售业务副总裁 Dilip Kumar 这么说道。

亚马逊尚未确认是否会有其他零售商、场所或企业会使用 Amazon One,但该公司表示正在 “与数名潜在客户进行积极讨论。”

亚马逊表示,手掌识别相比面部识别的隐私性更高。Kumar 解释称:“一个原因是,手掌识别被认为比其他生物识别技术更具有私密性,因为你无法通过查看某人的手掌图像来确定其身份。手掌识别还要求某人将手掌放在设备上并做出有意的手势。”

Amazon One 将使用包含专有计算机视觉算法的图像扫描硬件来捕获和加密手掌图像。甚至不需要亚马逊账户就能使用该服务,你只需电话号码和一张信用卡即可。另外,如果 Amazon One 用户不再希望使用服务,也可以选择删除生物识别数据。