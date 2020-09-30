微软之前在公布 Xbox Series X 发售信息的同时，还表示 EA 的游戏服务 EA Play 将于今年内登陆 Xbox Game Pass Ultimate 和 Game Pass for PC，现在具体时间来了：11 月 10 日，与新主机同步推出。

届时，订阅了 XGPU 的玩家无需额外付费，就可以游玩 60 多款 EA 的游戏，包括《模拟人生》、《质量效应》和《FIFA》等。Xbox Game Pass Ultimate 用户还可以于今年 12 月在 Windows 10 PC 上通过 EA Play 玩游戏。

微软还计划很快将 Bethesda 的经典系列游戏加入到 Xbox Game Pass 中。此前，微软以 75 亿美元收购了 Bethesda 软件公司的母公司 ZeniMax。《毁灭战士 永恒》将于 10 月 1 日加入 XGP 游戏库，为首批加入的游戏之一。不过微软尚未公布将进入 Game Pass 游戏库的完整 Bethesda 游戏列表。

不得不说，凭借收购 Bethesda 母公司，以及与 EA 合作，让更多游戏加入游戏库，这对玩家群体来说，微软的 XGP 订阅服务可是越来越值了啊。