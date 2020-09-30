中国互联网络信息中心（CNNIC）发布了第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告内容涵盖互联网基础建设、网民规模及结构、互联网应用发展、互联网政务发展和互联网安全等五个方面。

根据报告，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，较 2020 年 3 月增长 3625 万，互联网普及率达 67.0%，较 2020 年 3 月提升 2.5 个百分点。

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互联网激发磅礴力量，助力抗疫斗争取得重大胜利

《报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，较 2020 年 3 月增长 3625 万，互联网普及率达 67.0%，较 2020 年 3 月提升 2.5 个百分点。CNNIC 党委书记、副主任吴铁男指出，在此次疫情期间，我国互联网产业展现出巨大的发展活力和韧性，不仅为精准有效防控疫情发挥了关键作用，还在数字基建、数字经济、数字惠民和数字治理等方面取得了显著进展，成为我国应对新挑战、建设新经济的重要力量。

CNNIC 副主任张晓对报告进行了解读，从八个方面总结了 2020 年上半年中国互联网发展亮点：

一是 “网” 汇力量，“新业态” 助抗疫稳大局。上半年，在线教育、在线医疗、远程办公等应用服务在维持社会经济正常运转、稳住民生基本所需方面发挥了巨大作用。截至 2020 年 6 月，在线教育用户规模达 3.81 亿，占网民整体的 40.5%；在线医疗用户规模达 2.76 亿，占网民整体的 29.4%；远程办公用户规模达 1.99 亿，占网民整体的 21.2%。

二是 “网” 罗科技，“新基建” 注活力扩增量。上半年，中央密集部署加快 “新基建” 进度，多个重要领域取得积极进展：截至 2020 年 6 月底，5G 终端连接数已超过 6600 万，三家基础电信企业已开通 5G 基站超 40 万个。工业互联网领域已培育形成超过 500 个特色鲜明、能力多样的工业互联网平台。截至 2020 年 7 月，我国已分配 IPv6 地址用户数达 14.42 亿，IPv6 活跃用户数达 3.62 亿，排名前 100 位的商用网站及应用已经全部支持 IPv6 访问。

三是 “网” 促发展，“新经济” 扩内需助转型。截至 2020 年 6 月，我国电商直播、短视频及网络购物用户规模较 3 月增长均超过 5%，电商直播用户规模达 3.09 亿，较 2020 年 3 月增长 4430 万，规模增速达 16.7%，成为上半年增长最快的个人互联网应用，为促进传统产业转型、带动农产品上行提供了积极助力。网络零售用户规模达 7.49 亿，占网民整体的 79.7%，市场连续七年保持全球第一，为形成新发展格局提供了重要支撑。

四是 “网” 有温度，“新惠民” 利普惠助脱贫。截至 2020 年 6 月，我国网民规模已经达到 9.40 亿，相当于全球网民的五分之一。互联网普及率为 67.0%，约高于全球平均水平 5 个百分点。城乡数字鸿沟显著缩小，城乡地区互联网普及率差异为 24.1%，2017 年以来首次缩小到 30% 以内，网络扶贫作为扶贫攻坚的重要手段，已越来越多地被网民所了解和参与。

五是 “网” 来文化，“新传播” 讲故事树新风。截至 2020 年 6 月，我国网络视频（含短视频）用户规模达 8.88 亿，占网民整体的 94.5%，其中短视频已成为新闻报道新选择、电商平台新标配。网络新闻用户规模为 7.25 亿，占网民整体的 77.1%，网络新闻借助社交、短视频等平台，通过可视化的方式提升传播效能，助力抗疫宣传报道。

六是 “网” 知天下，“新工具” 零距离看世界。截至 2020 年 6 月，我国网络支付用户规模达 8.05 亿，较 2020 年 3 月增长 4.8%，占网民整体的 85.7%，移动支付市场规模连续三年全球第一，在疫情期间发挥了重要惠民作用，拓展了更多 “+支付” 的应用场景；即时通信成为疫情期间发展最快的应用之一，用户规模达 9.31 亿，较 2020 年 3 月增长 3466 万。

七是 “网” 填需求，“新服务” 保运力补供给。受疫情影响，线上化渠道为服务业提供了新的发展窗口。网上外卖、在线教育、网约车、在线医疗等数字服务蓬勃发展，用户规模分别达 4.09 亿、3.81 亿、3.40 亿和 2.76 亿，占网民整体的比例分别为 43.5%、40.5%、36.2% 和 29.4%，在满足网民需求的同时也为服务业的数字化发展提供了助力。

八是 “网” 谈治理，“新治理” 推立法谋创新。截至 2020 年 6 月，我国在线政务服务用户规模达 7.73 亿，占网民整体的 82.2%。上半年政府治理体系不断完善、治理能力不断提升。《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国数据安全法（草案）》逐步推动数字治理有法可依；围绕政府、平台、社会的多元协同治理体系正在加速形成；在线政务服务日趋成熟，国家政务服务平台建设成效凸显。

推进 “互联网+政务服务”，疫情防控、复工复产两不误

中共中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任王益民认为，《报告》数据充分体现了上半年在疫情的淬炼下，我国互联网+政务服务水平不断提升，数字治理体系不断完善。一是国家政务服务平台建设成效凸显。截至 2020 年 6 月，国家政务服务平台注册用户达 1.26 亿人，总计访问人数 10.02 亿人，总浏览量 58.91 亿次。“横到边、纵到底” 的 “覆盖城乡、上下联动、层级清晰” 五级网上服务体系初步形成。二是网格化治理推陈出新，多个省市的城乡社区都通过社区微信群、小程序等数字化工具积极开展防疫工作，成为基层治理的一大创新。三是 “互联网+政务服务” 有力助推疫情后复工复产，国家政务服务平台陆续推出 “小微企业和个体工商户服务专栏” 和疫情防控、复工复产、就业服务等 15 个服务专题，同时建设 “防疫健康信息码”，汇聚并支撑各地共享 “健康码” 数据 6.23 亿条，累计服务 6 亿人次，成为此次大数据支撑疫情防控的重要创新。

我国网民安全体验持续提升，网络安全环境进一步改善

中国互联网协会副理事长黄澄清表示，2020 年上半年在国家互联网信息办公室、工业和信息化部等相关部门针对各类网络安全问题进行持续打击下，我国网络安全环境呈现出不断向好的发展态势。一是在政策制定层面，《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国数据安全法（草案）》等相关法律法规的陆续出台，推动我国网络安全法律体系持续完善。二是在基础设施方面，我国大力推进国家顶级域名解析节点部署，先后引入 F、I、L、J、K 根镜像服务器，推动网络基础设施安全保障更加完备。三是在用户安全方面，《报告》数据显示网民遭遇网络安全问题日趋改善，未遭遇任何网络安全问题的网民占比连续五年保持提升。四是在产业发展方面，我国网络安全产业发展进入 “快车道”，现有网络安全产品和服务已经从基础网络安全领域延伸到云服务、大数据、物联网、工业控制、5G 等不同应用场景，实现了对于基础设备、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度的全面覆盖。

“新基建” 背景下，数字经济新业态助力提升中国经济 “韧性”

国家创新与发展战略研究会副理事长，中国科学院大学网络经济和知识管理研究中心主任吕本富认为，在上半年新冠肺炎疫情的冲击下，中国经济被迫拉伸了 “韧带”，在供应链、企业管理和商业活动等方面都面临着全新的挑战，而数字经济的新业态、新模式以及数字技术的迅猛发展，为提升中国经济 “韧带” 的韧性，推动形成新的经济增长点提供了重要的支撑。一是 5G、工业互联网等数字技术为数字经济提供了底层基础。借助数字技术，大规模匹配算法和高速网络传输到云端，信息的传输更快、能量的耗散更少，推动数字经济成为 “低熵经济”。二是网络购物等数字消费为推动经济内循环提供了新动力。上半年，网络零售的规模已经超过社会消费品零售总额的四分之一，对消费的支撑作用进一步增强。此次《报告》数据显示，生鲜电商、农产品电商、跨境电商、二手电商等电商新模式也保持较快发展，用户规模分别达到 2.57 亿、2.48 亿、1.38 亿和 6143 万，在推动农产品上行、带动消费回流和促进闲置经济发展方面发挥了积极作用。三是以远程办公等为代表的数字服务正在形成新的服务业态。从《报告》中可以发现，在线教育、在线医疗、远程办公的用户规模分别达 3.81 亿、2.76 亿和 1.99 亿，成为极具发展潜力的互联网应用，在推动服务业创新的同时不断增强经济的韧性。

网络扶贫成效显著，要对标乡村振兴建立长效机制

原中国社会科学院信息化研究中心主任汪向东认为，此次《报告》用多个维度数据记录了我国在网络扶贫方面取得的显著成效，非常难得。一是农村实现网络覆盖，城乡差异显著缩小。《报告》数据显示，上半年农村地区互联网普及率为 52.3%，较 2020 年 3 月提升 6.1 个百分点，城乡地区互联网普及率差异缩小 6.3 个百分点。二是农村和城市 “同网同速” 的时代正在到来。全国贫困村通光纤比例从 2017 年的不足 70% 提升至 98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例从 25% 提升至 98%。三是网络扶贫成效得到广大网民认可。截至 2020 年 6 月，认可互联网在 “为贫困群众提供帮助”“通过电商助力农产品销售”“为贫困群众提供更多工作和医疗教育机会” 的网民比例较 2020 年 3 月均有所提升。汪向东还表示，网络扶贫要在巩固和扩大脱贫攻坚成果的基础上对标乡村振兴，建立长效机制，需要通过网络消费扶贫实现从助力限期脱贫到助力稳定脱贫，从扶助绝对贫困到扶助相对贫困，从 “输血” 到 “造血”，从助力扶贫到振兴产业的转变。