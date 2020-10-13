嘀嗒出行将先于滴滴上市，率先抢占了 “共享出行第一股” 的名号。

从 2014 年成立，截至今年 6 月 30 日，嘀嗒在全国 366 个城市提供顺风车服务，约有 1920 万位注册顺风车车主，包括约 980 万位认证顺风车车主，累计搭乘乘客数约为 3670 万，平均月活用户为 1470 万名。

作为顺风车市场老大的嘀嗒出行上市之际，顺风车市场也在全面重启。

抢在滴滴的沉寂期，占领顺风车近七成市场

回顾共享出行发展史，滴滴失去了率先上市的先机，很大原因是 2018 年百日之内的两起顺风车案件一度让滴滴陷入低谷，下线 16 个月之后顺风车业务才得以恢复。滴滴的上市事宜也由于这两起安全事件而搁置。2018 年本是滴滴 IPO 的一个最佳时期，当时程维与滴滴管理层的目标是以 600 亿美元的估值将滴滴送进美股。但之后的两年滴滴处于相对沉寂的状态，转而 “All in 安全” 去处理一连串的产品缺陷与平台管理漏洞。

在这期间，嘀嗒出行抓住了滴滴顺风车业务整改的空档期，抢占了大部分顺风车市场，最终成功夺得了其中近七成市场。根据 Frost & Sullivan 咨询公司的报告，按 2019 年搭乘次数计算，嘀嗒在中国顺风车市场排名第一，市场占有率达到 66.5％。

另外，嘀嗒出行在中国出租车市场的出行平台中排名第二。2018 年，嘀嗒推出了 “凤凰出租车云平台”，这是一套出租车运营管理 Saas 平台，通过智慧出租车服务来提高出租车公司的运力利用率及用户体验。2019 年，扬招仍占出租车市场 96.3% 的市场份额，嘀嗒也在深耕出租车数字化扬招业务。

目前，嘀嗒出行旗下出租车业务合作的巡游出租车司机超 100 万，根据国家统计局数据 2019 年中国巡游出租车总计 139 万辆，可知嘀嗒出租车目前已接入中国超 36% 线下巡游出租车（以巡游车每辆早晚班两位司机计算）。

2020 年 5 月，嘀嗒出行出租车业务与美团达成合作，第一批将有 42 座城市在美团打车聚合平台接入。嘀嗒出行月活跃用户过亿的美团达成合作，将借助美团平台流量导流作用，进一步扩大平台出租车用户体量。

从 2014 年成立至今，嘀嗒出行成为共享市场当之无愧的老二。在中国网约车行业 TOP10 榜单中，滴滴出行以 5439.48 万用户占据榜单第一位置，嘀嗒出行以 585.65 万用户位列第二的位置。

轻资产模式有利有弊，业务单一 “小而美”

相比于其他出行巨头业务庞杂，嘀嗒出行可以说一家业务单一 “小而美” 的公司。嘀嗒的业务较为简单，核心业务是顺风车，网约出租车处于起步阶段，此外还有一些广告与其他服务收入。嘀嗒在体量上也与巨头没法比。嘀嗒 APP 注册用户总数为 1.8 亿人，认证私家车主 980 万名，而滴滴在 2019 年透露的注册用户数已达 5.5 亿。

嘀嗒虽然在顺风车市场做到了老大，但是顺风车市场的规模比起网约车来小太多。根据相关报告数据，2020 年顺风车市场规模仅为 163 亿元，而占大头的网约车和出租车则为 2095 亿元和 4846 亿元。另外，平台的佣金率也差距较大：顺风车、出租车网约平台佣金率低于 10%，网约车佣金率高于 20%。综合这些因素来看，嘀嗒的利润空间受到很大限制。

嘀嗒的高变现率建立在轻资产的模式上，即只提供信息服务。这一模式的益处是能让平台以较低的经营成本运转，但弊端是也会降低嘀嗒对核心资源的掌控能力，在后续的规模扩张和竞争中处于劣势。

顺风车市场全面重启，嘀嗒面临多方劲敌

嘀嗒寄予厚望的出租车业务也面临着巨头的强力竞争。

2020 年第二季度，滴滴加大了对出租车领域的布局力度。2020 年 6 月，滴滴出行对出租车事业部进行组织架构调整，出租车事业部总经理改为直接向 CEO 程维汇报工作，表明出租车业务在滴滴出行生态中的战略地位进一步提高。9 月 1 日，滴滴发布公告将旗下 “滴滴出租车” 业务升级为 “快的新出租”，同时宣布投入 1 亿元专项补贴。据称，快的新出租业务将保持独立运营，通过滴滴 App 向用户提供服务，未来还将开放小程序等入口。目前，快的新出租已经宣布与北京 26 家出租车公司达成合作，北京已有超 6 万辆出租车接入平台。滴滴在出租车业务上的一系列发力也将对嘀嗒构成巨大威胁。

另一方面，今年上半年，顺风车市场迎来了多方玩家回归。近两年时间，顺风车服务的流程制度、服务标准、技术研发等方面逐步完善升级。顺风车市场正在逐步重启。2020 年 4 月，曹操出行在在杭州、成都、重庆三城重新上线，并宣布未来计划在全国范围回归。6 月，滴滴的顺风车业务在全国 300 座城市同时重新上线试运营。

根据易观的数据，2019 年顺风车市场交易规模仅为 100.13 亿元，相较于 2018 年环比下降 57%。顺风车市场还有超过百亿的出行需求扩展空间。

经历了 2019 年的沉寂期，顺风车市场接下来即将迎来开启新一轮的强者对决。在滴滴等巨头的全面竞争下，嘀嗒出行能否应对住挑战？最后都需要在上市后对资本市场给出回答。