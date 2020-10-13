2020 年 1 月 7 号 Insta360 发布其新品 ONE R 相机，除了让人眼前一亮的模块化设计语言，ONE R 相机的适时推出也算是在农历新年前夕，给运动相机市场的 “期末考” 画上了一个圆满的句号。可谁曾想，“期末考” 才刚结束，Insta360 就 “悄悄” 给孩子报了一个为期八个月的 “补习班”。

那么迎来全新固件升级的 ONE R 又交出一份怎样的成绩单呢？

矫正偏科_四大优化齐上阵

无论是平面状态的摄录，还是切换为全景模式，Insta360 ONE R 在操作上都非常的便携。通过为期八个月的 “补习班” 内训后，ONE R 相机也在第一时间更新了系统固件。对于此前使用过 ONE R 相机的用户来说，完成升级后的第一直观感受莫过于：开关机的响应速度上的提升。

针对于本次的固件升级，在画质层面的 “查缺补漏” 主要集中在了 “4K 广角镜头” 和 “一英寸镜头” 所主导的平面拍摄模式。分别从 “夜景拍照”、“水下色彩还原” 以及 “码率细节” 等方面出发，完善了平面模式状态下的摄录成像效果。

纯净摄影：全新上线的 PureShot“纯净摄影” 主要是针对于夜景模式的拍摄， 通过算法层面的加持，来优化最终的成像效果。保留了更多的明暗细节，也降低躁点，提升出片率。

鲜艳模式：主要是便于小白用户跳过 “后期调色” 的环节，通过 APP 端的一键操作达到直出 “生图” 分享至社交平台。

水下色彩还原：考虑到运动相机在水下的使用场景中，视频常常容易呈现出蓝绿色调，Insta360 的技术人员在 APP 中上线了一键调整白平衡的色彩还原功能。

码率提升：据具官方提供资料显示，本次升级后，相机的码率可达 100Mbps。视频压缩比变小，就意味着复杂场景拍摄中，呈现的画面细节就越丰富。

在实际体验的过程中，动点科技使用的是 “影石创新” 和 “徕卡” 联名的一英寸广角镜头。其中 “纯净摄影” 需要在普通拍照模式下，打开屏幕中的 PureShot “纯净摄影” 的 “开关”，待拍摄完成后，通过 APP 进入到相册中去合成 PureShot 的照片。即便不是夜景图片，在此模式之下，广角镜头的畸变修整、阴影和高光区域的曝光平衡，都可以在最终的成像上得到不错的展现。

值得注意的是，视频拍摄中若需要使用鲜艳色彩模式，需要先行勾选该功能选项。如果是选择 log 模式，后期则不能再调整为 “鲜艳色彩模式”，但是导出时可以勾选 “色彩增强” 的选项。“水下色彩还原” 着实能完善运动相机在水下使用过程中对色彩的真实还原，但如何让模块化运动相机进一步突破 5 米的裸机防水的限制，同样是留给技术人员的一道难题。

查缺补漏_耳机指令新玩法

语音指令早已不是运动相机的新卖点，但是联动不同产商、打通硬件产品的功能壁垒，从而突破空间的限制，满足更多场景拍摄需要。Insta360 在 ONE R 相机上的努力是认真的。本次固件升级中 “AirPods 语音控制功能” 也算是兑现了 ONE R 发售时的一个功能承诺。

那么如何连接苹果的 AirPods 耳机，实现轻松开拍？

首先屏幕下滑进入菜单栏，选择 AirPods 耳机的样式图标，再按住耳机充电盒上的功能键直至白灯闪烁，待 ONE R 屏幕上出现需要配对的耳机名称，即可完成连接。如果使用过程中需要将声音录制切换为机器内录，只需将 AirPods 耳机放回耳机收纳盒中即可。

在通过 AirPods 耳机来语音控制 ONE R 相机之时，相机能够准确响应指令、并启动相应的状态模式。其中可操控范围与 AirPods 耳机的蓝牙通信范围是一致的，根据官方数据显示最远操控范围为 20 米，当然也需要考虑到实际使用场景中可能存在的墙面等屏蔽因素。使用耳机来 “语音指令” 操控相机的好处在于，当 ONE R 相机搭配飞行器进行远景拍摄时，语音指令的实现能够更为精准有效。

另外，在日常的 Vlog 拍摄中，环境噪音往往会影响视频的收音效果，本次固件更新采用了优化升级降噪算法，意味着只需要佩戴一个苹果的 AirPods 蓝牙耳机就可以进行人声的收录，不再需要单独购买胸麦，这一点体验确实相当棒。根据官方数据资料显示，本次升级完成后，不论是 ONE R 相机内录音频、外接麦克风，亦或是使用 AirPods 耳机录音都能够拥有算法优化后的录音质量。在实际测试中，使用 AirPods 耳机录音和使用 ONE R 相机内录音频，最大的区别在于 AirPods 耳机录音时的人声的 “指向性” 变得更强。测试者沿着相同的路线分别使用不同音频收录方式，背景声中的 “土味嗨曲” 都会作为底噪声有留存，但是通过 AirPods 耳机录音可以将测试者的音频更突出的录制下来。

遗憾的是，本次 AirPods 耳机仅支持一代和二代的产品，最新的 AirPods Pro 耳机仍有待后续的技术支持。

稳重求进_模块化生态营造

一直以来，相机价格高昂，每次器材升级都要付出较高成本，模块化的设计理念就在影像市场的激烈竞争中凸显了优势。你只要为你满意的模块付费。比如更持久的电池模块，更多元的镜头模块，更高效的处理模块等。

其实看似亮眼的模块化设计，其背后也能看到传统单反微单的思路，即可更换镜头，但这恰恰符合时代潮流和用户所需 —— 摄影器材的轻量化和社交化。从最初 “长枪短炮” 的笨重单反，到短小精悍的微单，再到手机背后的三四五摄，摄影录像的专业性逐步在普通用户身上消解，往往大部分时候，一个随时可以用于记录生活的设备才是用户所依赖的。

本次固件升级评测，动点科技收到的两款 Insta360 ONE R 的模块镜头也是各有特色。

其一，作为 “影石创新” 看家本领的 “全景镜头” 自然不必多说。但值得一提的是供用户后期编辑的 APP，虽然市面中也有布局全景模式的运动相机，但是在理解用户的全景使用需求上，显然 “影石创新” 还是多了一些积淀后的自信。如何让消费级用户 “易于上手”、“快速出片”、“称霸朋友圈” 这些诉求基本在 Insta360 的 APP 端口都有相应的体现。

其次，与 “徕卡” 合作的 “一英寸广角镜头” 在拍照时支持输出 14bit RAW。作为一款坐拥 “一英寸传感器” 模块镜头的运动相机，在图像画质和操作的可玩性比起一众运动相机和手机提升明显，也能轻松应对电子防抖状态下的画面裁切。画质虽然比起索尼黑卡还有距离，但在光线状态充足的白天，5.3K 模式下无论是防抖还是裁剪空间相较传统运动相机和手机都让人比较满意了。

此前主流价位的 360 度全景相机，功能比较单一而且画质糟糕，对于一些小白用户来说，复杂的后期操作，导致整体使用体验上并不友好。而模块化的出现降低了用户不少试错成本，一方面，这种全方位视角的确新奇，录像、编辑等都是完全不同的体验。加上 Insta360 在全景相机领域深耕多年，无论 PC 还是手机端 APP，相关功能都比较完善，使用也较为顺畅，学习成本不高。再者其整体录制和编辑流程没有什么硬伤，人物、物体的识别和追踪功能也还不错。对比自家前代的 ONE X 相机暗光环境画面和防抖提升也较明显，而且硅胶保护盖设计也方便收纳。

作为一款模块化的运动相机，虽然在每个组建之间都使用了橡胶材质的隔绝层，但是时间一长，缝隙也很容易被灰尘填满，不像一体化的运动相机可以用水冲洗。如果疏于清洁，势必会加速连接处的老化。

同时在防水性能的测试的环节，由于 “评测机” 并没有包含相应的使用说明书，“裸机防水” 的中一项重要的细节补充就被忽视了——“ONE R 仅在安装保护边框时才能实现 5 米防水” 为了配合拍摄的需求，没有加装保护边框的 ONE R 相机与盛水的容器壁发生多次的碰撞后，出现了短暂死机的情况。后续通过拆解模块、擦拭晾干后，相机依旧能够继续使用。所以在用户在使用 “裸机防水” 功能时还需稍加留意。

另外模块化组件在使用时，用户间反馈较多的是：与莱卡合作的 “一英寸广角镜头” 体积较大，保护镜会阻碍固定边框的拆装，使得整个拆装过程极为繁琐。此前友商 GoPro 自 Hero8 开始推出 “折叠接头” 的连接底座，很好的解决了相机与配件的连接问题，也希望 Insta360 能尽快推出属于自己的解决方案。

通过一段时间的评测体验，Insta360 ONE R 整体体验非常不错。小巧精致的外观、便于携带外出；平面与全景的模块组合，场景应用多元；配件的数量和可玩性也较强；最让人惊艳的地方在于后期制作剪辑上的快速上手，堪称 “傻瓜式” 操作。

模块化设计固然能给人带来眼前一亮的感觉，但是如何营建整个运动相机模块的生态更是任重而道远。毕竟在次之前手机厂商的 “模块化革命” 伴随着谷歌在 2016 年 9 月暂停其 Project Ara 项目，而销声匿迹。一方面期待 Insta360 能够继续维护模块化运动相机的生态，同时也期待今年的运动相机厂商能给消费者带来更大的惊喜。

文字 黄尘 张二狗

图片 视频 张二狗