京东今天宣布,京东 PLUS 会员在籍人数已突破 2000 万。

京东 PLUS 会员于 2015 年 10 月推出,经过多次迭代,已从最初的会员权益集中在核心购物方面,转变为强调京东内部及外部优质资源的整合。今年,京东 PLUS 客服团队为会员提供专属咨询服务达到 1984 万次,总服务时长达 390 万小时。此外,京东 PLUS 会员与爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV、QQ 音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、携程、万达电影、滴滴出行、美团外卖等各领域企业合作。

此外,京东方面透露,今年 “双 11” 期间,京东将投入价值 10 亿元的权益补贴。