科技因子总会改变各行各业，美妆界也不例外。

如今的美妆消费者越来越聪明，考虑性价比的同时，也在刨根问底地研究着它的成分是否安全，包装材料是否环保。这样的需求迫使着美妆大佬们开始积极地拥抱科技，用科技的力量赋能未来美妆，欧莱雅便是其中的先行者。

创始人是科学家，自带 “科技” 基因的欧莱雅从 2012 年开始数字化转型，并在 2019 年提出了向 “美妆科技公司” 进一步转型的目标，率先尝试融合美妆与增强现实、虚拟现实、大数据、人工智能等新科技，从而转型成为一家美妆科技公司，为更多消费者提供个性化，定制化的产品体验。

10 月 15 日 Hello Fututre Summit 2020 遇见未来峰会中，我们邀请了欧莱雅中国研发和创新中心前沿研究和开放创新总经理高玉博士带来关于 “美妆科技的前沿研究” 主题演讲，会后她接受动点科技的采访，为我们揭秘欧莱雅的 “科技探索之旅”。

“美妆和科技是天生一对的，不仅是配方上的科学配比，还有基于直播技术的产业链，我们有了像李佳琦这样的主播，科技赋予美妆很多更多颠覆式的成果。” 高玉博士分享说，欧莱雅美妆科技的研究对象将聚焦在人、物、环境三个方面。对于人，在越来越追求个性化的时代，一人千面，数字定制化趋势在所难免；对于物即产品本身，也不再是仅仅是产品本身，而可能是个性化美妆消费服务；对于环境，可持续时尚越来越被津津乐道，如何利用科技力量做到更加环保可持续成为新风尚。基于这样的底层逻辑，欧莱雅也逐渐探索出化妆品与科技结合的新领域：数字化、微生物组学、暴露组学、智能材料、再生化妆品、绿色科学等。

高玉博士重点跟我们介绍了暴露组学和绿色科学，暴露组学简单来说，是指从受精卵开始到死亡，整个环境对人累计产生的影响，包括对你身体、皮肤、情绪的影响。欧莱雅经过近 30 年的研究发现它会对皮肤产生很多正面或负面的影响，而美妆产品可以有效地改善预防甚至提高皮肤的健康状态。

“作为科学家，我们要研究每个人受到影响的因素，再匹配出合适的产品和技术能够来帮助消费者延缓衰老，创造更美好的自己。” 高玉介绍，欧莱雅四千多名科学家经过 30 年的研究将这些因素量化成了科学的参数，从而有针对性地进行改善和预防。他们分析出的因素有：紫外线、可见光、清洁、防晒、气候季节、环境污染、吸烟、生活方式等，找到影响皮肤的源头，欧莱雅也有针对性地研制产品，比如理肤泉特安、营润系列；兰蔻小黑瓶系列；薇姿 89 火山能量瓶等。“我们通过美妆产品来进行彻底地清洁和阻断污染物，让皮肤有更强的抵抗力，还有抗氧化和防晒，都是在为皮肤建立一道保护伞。” 高玉博士介绍。

其次，绿色科学也可以理解成可持续科学，欧莱雅对于它的定义是：包括种植科学、生物发酵技术等，用绿色的提取技术、绿色配方等代替石油或塑料等不可持续资源，来保证从配方到包装到供应链都对环境良好的可持续发展生态。

高玉博士介绍，欧莱雅从 2013 年开始秉承绿色科技，发展到现在也取得了可以量化的成果，比如截至 2019 年底，欧莱雅在全球有 35 个碳中和的运营基地，而且包括 14 家工厂，减少了 51% 的水、78% 的二氧化碳排放，85% 的全新和升级产品都改善了对于环境和社会的影响。“这一点也是用科技来造就的，可以说科技和美妆在各个产业链和环节都是完美结合的。”

具体到配方，欧莱雅最近五六年都在研究可再生原料。高玉博士拿产品来举例，欧莱雅的明星原料玻色因就是绿色可再生原料，已经应用在明星产品兰蔻小黑瓶、赫莲娜黑绷带等；还有可以通过玉米、粮食和麦秆进行生物发酵生成的透明质酸等，都可以加入配方中发挥作用。

同时，欧莱雅在今年 7 月宣布了集团全新的可持续发展项目 “欧莱雅， 为明天” 和一系列面向 2030 年的宏伟目标，要将业务模式进行全方位的转型，尊重地球界限，致力于以对内加速变革，对外赋能生态圈的 “双引擎” 模式，在构建更可持续的商业模式的基础上，与商业生态伙伴一起共同应对迫切的社会和生态挑战，推动美好消费变革，守护美好星球的明天。“我们承诺在 2030 配方中 95% 的原料成分为可再生生物为基础，来源于丰富的矿物，或在来自于循环过程。同时 100% 的产品和配方都使用环境测试平台来评估，确保它们尊重水生生态系统。” 高玉博士再次跟我们重申。

注重科技创新，是这一美妆巨头与众不同的特质。据高玉博士透露，欧莱雅每年大概投入约 10 亿欧元在科技研发上。目前欧莱雅有将近 4000 名科学家，在中国有 400 位，研究内容超前，例如细胞培育工程、头皮组织成分、配方技术评估等前沿科技都有所涉猎。

据我们了解，不仅注重内部科技研发，欧莱雅也在积极拥抱外部的科技力量。早在 2012 年欧莱雅就在美国加州成立了创新孵化中心，培育和支持各类尖端创新技术和科学研究。这个部门的研究包括用利用增强现实技术让用户在移动端体验彩妆产品的上妆效果、大数据找到最适合的指甲油颜色、用 3D 打印技术快速做出测试用的人造皮肤等前沿领域。

2018 年 3 月，欧莱雅收购 ModiFace，该公司将虚拟现实 (AR) 与人工智能 (AI) 技术应用在美妆业，先后开发了可侦测脸部特征和颜色的技术，并将它们应用在了 3D 虚拟化妆、颜色和肤质诊断服务等领域。今年 4 月，欧莱雅宣布发布全球首个 AI 粉底适配器 – 360°智能选色。该款智能美妆科技应用由欧莱雅集团总部与中国团队共创，被率先运用于集团旗下第一大彩妆品牌美宝莲纽约的底妆产品，并登陆品牌天猫官方旗舰店。今年 6 月份，欧莱雅举办了中国首届 “BIG BANG 美妆科技创造营”，邀请科技初创企业探索和孵化革新性的美妆科技解决方案。

这些举措，让我们看到了美妆巨头欧莱雅转型 “美妆科技公司” 的决心。在后流量时代，单一的产品形式已经越来越没有竞争力。当巨头开始求变，意味着行业升级洗牌成为进行式。科技和美妆本是天生一对，有机结合便会锦上添花。我们期待，美妆科技在未来创造更多的可能性。