云游戏市场已经开始变得火热，Facebook 也希望分得一杯羹。该公司日前宣布 Facebook Gaming 可以通过 Facebook.com 或 Android 应用将游戏串流到你的设备上。

我们熟知的 Google Stadia、微软 xCloud 等服务提供的大多是画质优良的 3A 大作，但 Facebook 走了另一条路。Facebook Gaming 上提供的是其现有的免费游戏库中的游戏，包括《狂野飙车 9：竞速传奇》等对延迟宽容度较高的 Android 游戏。因为 Facebook 充分意识到云游戏的挑战，比如输入指令滞后、流量消耗以及对高效视频编解码器的需求等。

但目前可玩的游戏只有以下 5 款：

狂野飙车 9：竞速传奇

Mobile Legends: Adventure

PGA TOUR Golf Shootout

Solitaire: Arthur’s Tale

WWE SuperCard

通常来说，免费游戏主要由广告来资助，所以在云游戏服务方面，看到类似的情况我们也不会感到意外。Facebook 表示，开发者可通过专用 APK 为 Android 和 iOS 平台制作云游戏广告。

iOS 平台这边，Facebook 表示有意在 iOS 上启动这些游戏，但根据当前的 App Store 政策，其无法通过 iOS 版 Facebook 应用程序开启云游戏功能。

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