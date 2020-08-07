有一个问题，微软的 xCloud、Google 的 Stadia 等云游戏平台无法在 iPhone 和 iPad 上使用，其中的原因是什么？在接受 Business Insider 采访时，苹果对此做出了相关解释。该公司已确认其平台上不允许使用 Google Stadia 之类的服务。

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苹果声称这些服务违反了 App Store 政策，因此它们不能在 iPhone 或 iPad 上使用。违反 App Store 政策的唯一关键点是，Stadia、xCloud 等服务上的游戏都是按组而不是单独运行（在一个 app 里运行多款游戏，而不是一款游戏单算一款 app）。

苹果在一份声明中表示，应用程序在进入 App Store 前，都将根据一组旨在保护客户并为开发者提供公平竞争环境的准则接受审查。

正如 The Verge 所提到的，App Store 政策 4.2.7 章节解释了针对远程桌面应用程序的限制。苹果指出 “主机设备和客户端必须在本地和基于 LAN 的网络上连接”。而对于云流服务来说，联网不可能仅限本地之间进行。政策还提到这些应用程序并非 “真正的基于云的应用程序客户端”，而实际上它们是的。

当然，也有应用内购方面的问题。为了让 Google Stadia 能够在 iPad 或 iPhone 上正常运行，Google 必须接入 App Store 地内购系统，这意味着苹果将从中收取 30% 的费用。服务的订阅费用也是如此。

就目前而言，在 iPhone 和 iPad 上暂时无法使用 Google Stadia、微软 xCloud 等服务。总之，希望苹果最终能放开相关限制，让更多用户能体验到云游戏服务吧。