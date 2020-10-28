苹果在人工智能行业又进行了一次收购。彭博社报道称，该公司已经以约 5000 万美元的价格收购了总部位于巴塞罗那的初创公司 Vilynx。

对于本次收购，苹果依旧拿出了那套 “Apple 有时会收购较小的科技公司，我们通常不会讨论我们的目标或计划” 的标准回应。据说这笔交易是在今年早些时候达成的。

Vilynx 专注于运用先进的人工智能和计算机视觉技术来分析视频内容。该技术可以使用 AI 来确定视频的音频、文本和视觉内容，然后为视频创建可搜索的标签。

苹果可以通过多种不同方式将 Vilynx 技术应用于自家平台。比方说，Siri 与搜索可以支持搜索视频标签；还可通过新的搜索功能改进照片应用程序。彭博社指出，电视应用程序中也可以使用 AI 视频技术。

作为交易的一部分，Vilynx 联合创始人兼首席技术官 Elisenda Bou-Balust 将与约 50 名其他工程师和数据科学家一起留在苹果。

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