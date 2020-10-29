2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

Bianjie 联合创始人 Harriet Cao、Sino Global Capital CEO Matthew Graham 和 CarbonBlue Innovations 主席 Prof.Michael Sung 参与了 “中国：区块链超级力量？” 论坛。

“现在有蚂蚁金服、百度，大家都有自己的区块链解决方案，这块的支持非常多，但这些解决方案之间没有对话。” Prof.Michael Sung 说，“……在现在的互联网当中，一开始大家都是单独作战的，他们是不对话的。现在，只有这些 “去中心化” 的区块链，以及多种多样的创新，跨界、跨生态系统的设备就位，之后加上低成本的社会就位之后，才会迎来下一轮的爆发。 ”

“中国会成长的，区块链会成为中国的特长，中央政府有这样的命令，市政府在疫情之后会进行这样的转型，因为新的基础科技已经就位了，所以可以在全国进行部署。比如说有区块链网络，中国这方面有领导力，引领全球的应用。”

Harriet Cao 谈道：“对于风投来说，政府的支持可以帮助他们加速区块链的应用。我想举个例子，像我的团队，我们已经在做跨区块链的模型，就像是 IP 这样跨区块链的协议，可以让信息在区块链之间传递。”

Matthew Graham 认为 “中国已经是一个区块链的大国了，并且是最快发展的国家”，“我觉得他们已经准备好成为在很多方面的引领者。只是凭证化的项目发展，以及这些本土项目的发展，是有一些滞后的，但除了这个之外，其他地方都已经是世界领导者了。”