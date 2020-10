2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

Bianjie 联合创始人 Harriet Cao、Sino Global Capital CEO Matthew Graham 和 CarbonBlue Innovations 主席 Prof.Michael Sung 参与了 “中国:区块链超级力量?” 论坛。

“现在有蚂蚁金服、百度,大家都有自己的区块链解决方案,这块的支持非常多,但这些解决方案之间没有对话。” Prof.Michael Sung 说,“……在现在的互联网当中,一开始大家都是单独作战的,他们是不对话的。现在,只有这些 “去中心化” 的区块链,以及多种多样的创新,跨界、跨生态系统的设备就位,之后加上低成本的社会就位之后,才会迎来下一轮的爆发。 ”

“中国会成长的,区块链会成为中国的特长,中央政府有这样的命令,市政府在疫情之后会进行这样的转型,因为新的基础科技已经就位了,所以可以在全国进行部署。比如说有区块链网络,中国这方面有领导力,引领全球的应用。”

Harriet Cao 谈道:“对于风投来说,政府的支持可以帮助他们加速区块链的应用。我想举个例子,像我的团队,我们已经在做跨区块链的模型,就像是 IP 这样跨区块链的协议,可以让信息在区块链之间传递。”

Matthew Graham 认为 “中国已经是一个区块链的大国了,并且是最快发展的国家”,“我觉得他们已经准备好成为在很多方面的引领者。只是凭证化的项目发展,以及这些本土项目的发展,是有一些滞后的,但除了这个之外,其他地方都已经是世界领导者了。”