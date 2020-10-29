2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

在 “新冠之后的健康科技” 论坛上，来自 King & Wood Mallesons 的合伙人 Mark Zhang 和 Vickers Venture Partners 的总经理 Linda Li 发表了各自的见解。

在谈到医疗健康的数据标准化问题时，Mark Zhang 说：“我确实觉得这一点有很多的挑战，尤其要花我们很多时间对数据进行标准化。实际生活中，我们去 A 医院，希望 B 医院认同 A 医院的测试诊断结果，这是非常不容易的。我们也看到了很多自上而下的倡议，我们也知道有很多客户在帮助国家建设平台。所以我个人的见解是这个（数据标准化）会发生的，在未来会逐步发展。”

另外，Linda Li 谈到，某些医院在疫情后流失了 30% 的业务，这是因为病人并觉得医院是安全的地方，他们被迫去了线上，开定期处方药，或者在线上进行咨询。Linda 说，中国的药品配送服务做得非常好。“所以过去四五个月当中，我们可以积极地看到一些创业者和创业公司，他们在寻求医疗系统的数字解决方案。”