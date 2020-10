2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

在 “新冠之后的健康科技” 论坛上,来自 King & Wood Mallesons 的合伙人 Mark Zhang 和 Vickers Venture Partners 的总经理 Linda Li 发表了各自的见解。

在谈到医疗健康的数据标准化问题时,Mark Zhang 说:“我确实觉得这一点有很多的挑战,尤其要花我们很多时间对数据进行标准化。实际生活中,我们去 A 医院,希望 B 医院认同 A 医院的测试诊断结果,这是非常不容易的。我们也看到了很多自上而下的倡议,我们也知道有很多客户在帮助国家建设平台。所以我个人的见解是这个(数据标准化)会发生的,在未来会逐步发展。”

另外,Linda Li 谈到,某些医院在疫情后流失了 30% 的业务,这是因为病人并觉得医院是安全的地方,他们被迫去了线上,开定期处方药,或者在线上进行咨询。Linda 说,中国的药品配送服务做得非常好。“所以过去四五个月当中,我们可以积极地看到一些创业者和创业公司,他们在寻求医疗系统的数字解决方案。”