华为今天揭晓了一周前于海外亮相的 Mate 40 系列新机在国内的售价。

Mate 40 Pro 提供秘银色、釉白色、亮黑色、绿色和黄色，8+128 版本售价 6499 元，8+256、8+512 版的价格对应 6999 元、7999 元；Mate 40 Pro+ 有黑色和白色可选，只有 12+256 版本，价格 8999 元。两款手机都将于今天（10 月 30 日）18:08 开售。

Mate 40 有 8+128 和 8+256 两个版本，价格分别是 4999 元和 5499 元，将在 12 月 21 日发售。Mate 40 的 Porsche Design 版本 11999 元起，RAM 12GB，容量有 256、512 可选，同样是今天（10 月 30 日）18:08 开售。

Mate 40 系列的手机钱包还增加了对数字人民币的支持，支持双离线交易。

简单回顾一下手机的参数：Mate 40 Pro/Pro+ 配备 90Hz 刷新率 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，支持屏下指纹和面部解锁，搭载麒麟 9000 芯片，两款手机电池容量同为 4400m Ah，支持 50W 无线快充。

Mate 40 Pro 和 Pro+ 均配备 5000 万像素主摄、2000 万像素超广角镜头和 1200 万像素长焦摄像头。Pro+ 在此基础上还有一颗 800 万像素超级变焦摄像头（10 倍光学变焦，f/4.4 光圈，支持 OIS 光学防抖）和 3D 深感摄像头。自拍相机方面，两款机型均为 1300 万像素超感知摄像头配 3D 深感摄像头。

此外，华为还公布了车载系统 HiCar，基于 HiCar 的智选车载智慧屏也即将上市。