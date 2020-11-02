有种 “脏”—— 是老妈始终觉得家里 “扫” 不干净。

在传统的家居清洁中，“先扫后拖” 的经典配置几乎伴随着每一个中国家庭。随着生活方式的改变和住房结构的优化，消费者对家居清洁的需求也愈发多样。

有人只扫不拖，也有人只拖不扫，更有甚者不拖也不扫。当以 “懒” 为原力的 80、90 后这波主力消费人群开始崛起，各式奇葩的家居清洁诉求也开始涌现。但市面上 “扫拖一体” 的清洁工具真的可以满足人们的一体化需求并达到理想的清洁效果吗？

有着三十年家用清洁机器人研发经验的 iRobot，近期推出了 iRobot Genius 家庭智能平台，这个智能平台就像机器人的大脑，可以引导 iRobot 的专业拖地机器人 Braava jet m6 越用越聪明，力求给消费者带来全新的定制化家居清洁体验。

为何要买个拖地的机器人？

iRobot Braava jet m6 拖地机器人：方形的机身（宽 26.9 厘米、长 25.5 厘米、高 8.89 厘米）采用通体银白黑的三色搭配。除机身外还包含一个充电底座、一份使用说明和保修卡、三款不同场景的清洁垫共四片，以及一个兼具收纳功能的滴水盘。

机身顶部有银色的圆形盖版，内嵌一个 450ML 可拆卸的储水箱。圆形盖板设计还搭载了一个呼吸式的显示灯带，不同的颜色与闪烁状态能视觉化的呈现出机器的运行情况。

顶部面板右下角的三个功能键分别为：“SPOT 重点清洁”、“CLEAN 开始清洁” 以及 “回充”。面板前端为 “RCON 传感器”，后部凹槽处为 “视觉传感器”，机身正前方为 “可调节精准喷水口”。机身底部核心区为 “自动识别清洁垫” 的安装处，同时在机器底部的四个顶角均配备了防跌落传感器。

相较于 iRobot 的姊妹产品—— Roomba i7+ 扫地机器人来说，Braava jet m6 拖地机器人在外形上显得更为小巧，但在功能上却与姊妹款的扫地机器人有着明显的区分，分为 “干扫” 和 “湿拖” 两个模式。

实际上在 iRobot 拖地产品 Braava 380 就已经有了干湿两种不同的扫拖模式，但是本次推出的 “自动识别清洁垫”，能够让机器自动感知用户选择了何种清洁模式，从而展开智能化的清洁。干扫模式：利用静电捕捉并吸附污垢、灰尘和宠物毛发，清洁垫在材质上纤维更加细密也更长。湿拖模式：更针对于地面的顽固污渍和污垢，所以清洁垫使用的是硬而短的灯芯纤维。

在 “干扫” 测评的过程中，动点科技选择了一个没有明显固体垃圾的地板空间。在标准模式下进行了 “干扫” 后，先前地板上蒙着的一层薄薄灰层已然不再。由于没有搭配扫地机器进行预除尘，直接进行的 “干扫” 后的 Braava jet m6 机器底部的清洁垫粘上沾粘了一层厚厚灰尘凝结的颗粒。即便如此，清洁效果还是令人较为满意。

如今虽无法彻底改变 “先扫后拖” 的清洁模式，但人们居住的卫生环境却一直在优化，且伴随着生活节奏的加快，简化家居清洁步骤更是大势所趋。所以 Braava jet m6 干湿两用的拖地机器人，既可以满足哪些 “先扫后拖” 对于清洁有着重度需求的 “处女座”；同时对于寻求简单的地面拖拭的 “单身一族”，Braava jet m6 的 “湿拖功能” 也足以满足日常清洁的需要。即便不搭配扫地机，也可以将 “干扫” 和 “湿拖” 来进行组合，完成的家居的地面清洁工作。

扫拖一体机到底香不香？

占地更小、价格更优，当越来越多人体验过功能集成的 “扫拖二合一” 后，这股 “真香” 似乎只是 “闻” 得见却 “尝” 不到。拖地机器人看似只是在扫地机的外观上增加了一块抹布，但实际上扫地和拖地机器人的背后却有着截然不同的技术逻辑。

首先是外观，考虑到避障和脱困的因素，多数的扫地机器人在外观设计上都是圆形，但是 “圆滑” 的外观在拖地环节很难兼顾到实际生活中棱角分明的房屋布局。其次是轮胎，为了满足拖地的清洁效果，在拖地之时需要向地面施加更大的压力，而且水的会增加机器行进的阻力，所以扫地机和拖地机对轮胎材质的需要也是不一样；最后是如何 “出水”，当前市面具备拖地功能的机器人，多采用 “渗水” 的方式打湿抹布进行地面擦拭，但是渗透式的出水方式无法与强力污垢直面交锋。

基于对 “扫” 和 “拖” 工作逻辑的考量，Braava jet m6 拖地机器人方形的外观，配合与机身等宽的清洁垫，可以最大贴合边角清洁室内角落。机身的重心更集中在了清洁垫所在区域的底盘上，虽然牺牲了部分越障能力，但厚底的橡胶轮胎在保障清洁力的同时增强了驱动力。其中最为亮眼的 “精准喷水” 功能，也是其区别于市面上带有拖地功能机器人最为显著的特征。

在湿拖模式下，Braava jet m6 拖地机器人会先向前试探是否有障碍物，再后撤到原位再喷水，并对已喷拭区域前后反复拖拭。这样的好处在于，当地面有凝固的强力污渍，可以得到比 “渗水式” 拖地机更高的清洁率。而先行预测安全距离，可以防止打湿墙壁和地毯，从而提高精准性。程序还提供三种不同的清洁偏好：细致清洁、深层清洁和扩展清洁，可以根据清洁场景独立控制喷水量。

在体验环节，动点科技使用了含糖的可乐，倒在地板上风干后进行测试，机器在默认的 “细致清洁” 状态下，风干的可乐污渍痕迹便能基本清除。官方数据显示，该模式能应对多数污垢，且在清洁力度和覆盖面积达到平衡。

在对一块近于 20 平方米的地板区域清洁中，分别使用高中低三档不同水量配合三种不同清洁偏好模式。测试结果如下：更适合厨房等顽固污垢较多场景的 “深层清洁”，“高水量” 共耗时 01 小时 57 分，在小面积区域中呈现出色清洁效果；适用于轻微脏污，可覆盖更多区域、节约清洁时间的 “扩展清洁”，在 “低水量” 下耗时 41 分；“细致清洁” 的 “中水量” 则耗时 1 小时 06 分。“深层清洁” 和 “扩展清洁” 在用水量的差异较为明显。不过实际使用中，一般不会用深层清洁+高水量这样的湿拖模式。

成为智能家庭的一员——全新 iRobot Genius 家庭智能平台

一直以来，“易用性”、“清洁力” 和 “智能性” 是 iRobot 主打的三个关键词。

清洁效果的好坏是肉眼可见的，但能否快速上手、是否足够智能，更包含在了机器与用户日常的一次次交互中。Braava jet m6 拖地机器人只有 “SPOT 重点清洁”、“CLEAN 开始清洁” 以及 “回充” 三个功能键，即便在没有 Wi-Fi 的环境、或者不使用 APP，用户也通过这三个基础功能键让拖地机器人展开卫生清洁工作。而今年全新推出的 iRobot Genius 智能平台，更给了人们一个全面了解家居卫生状况、打造智慧生活的理由。

作为一个功能强大的机器人平台—— iRobot Genius 可为其品牌下具备 Wi-Fi 连接的产品增添强大的 “智能性”。除了 “断点续航”、“指定区域清洁” 以及 “预约清扫” 这些常规操作外，考虑到每一个用户的居住及清洁方式的特殊性、不可复制性，机器人更是在一次次清洁中，采集数据并不断学习，从而可以给用户 “主动” 提供定制化的清扫方案。例如主动推荐清洁禁区，无需手动在 APP 上绘制图区。以及在宠物的掉毛季，建议增加清洁频率。而且凭借 Imprint 互联技术可以让 Roomba i 系列、s 系列和 9 系列的扫地机器人与 Braava jet m6 拖地机器人相互交流协作，先扫后拖、双机联动。

当然这种需要数据累积，以及分析学习后呈现给用户的功能，在短期的上手体验中感受还不是特别明显。但对于初次使用智能清洁机器人的用户来说，磨合过程中势必会存在软硬件上的陌生感以及使用习惯上的诸多问题，好在全新升级的 iRobot Genius 富有个性化且容易操作的设计，能帮助新手快速进入智能操作的情景中去。

鉴于是初次使用，在摸索这款产品的每个细节时，有遇到机器返回充电底座时顶部的呼吸灯亮红。对此，iRobot 除了在 APP 上显示 “取消对接问题” 的报错提示，并给出了可能存在的故障原因及修复建议之外，还添加了 “其他人发现的有用解答的选项”，给了新用户面对问题时更多重的参考方案。

此外，有人可能会担心 Braava jet m6 拖地机器人 “回家时” 会把充电底座推开，不过滴水盘下面是有防滑胶垫的，平时偶尔把滴水盘和充电座下面擦一擦减少浮灰应该就还好。在实测过程中，除了一次因充电底座未按照要求摆放，底座被机器顶离预定位置，导致机器无法顺利回充，其余使用没有明显的问题出现。

根据官方资料显示，售价为 3999 元的 Braava jet m6 拖地机器人最大清洁面积可达 100 平方米，需要说明的是，这里的 100 平米指的是实际拖地面积，而并非房屋面积，因此大户型也不用有顾虑。总结来说，Braava jet m6 拖地机器人整体设计注重细节，无需接触的清洁垫可以通过按键直接弹出，APP 上的预约清扫也能使用户省时省心。但是对于小户型用户来说，同时购置一扫、一拖的两款机器，还是会占用一定的居住空间。好在 m6 的干湿两种清洁模式，对于一些家中卫生状况良好的用户，不失为一次改变传统 “先扫后拖” 清洁方式的体验。