同时，它的缺点也很明显

或许你脑子里冒出过这样的想法：大太阳天又要戴墨镜又想用耳机听听歌，不如来一款墨镜耳机二合一产品？本次我们评测的主角便是这样的一款玩物。

一个多月前，Bose 在国内发布了两款新的音频眼镜，其中一款是 Bose 智能音频眼镜猫眼款，在体验一段时间后，便有了这篇评测。

先说一个小插曲，实际上猫眼款是针对女性用户设计的，笔者第一次戴上时觉得眼镜镜腿夹得头非常紧，佩戴起来实在是没什么舒适性可言。后来 Bose 方面向我说明了这一点（尴尬脸）。

在国行版官宣之前，我们也介绍了 Bose 在海外市场推出了一款名为 Tenor 的眼镜，这一款是针对男性用户而设的。但不知为何该款眼镜未能引入国内，这对于想要体验音频眼镜的男同胞们来说并不妙。当然了，还有运动款可供选择，只是它的造型（主要是很 “亮” 的反光镜面）并不太适合日常使用就是了。

实际上，新系列眼镜是 Bose 的第二代智能眼镜产品，之前他们出过智能音频眼镜（方款）亚洲版。而由于 Bose 今年 6 月时宣布放弃 AR 音频平台项目，所以新款眼镜也没有 AR 音频导航、景点历史讲解、翻译路牌、点头或摇头操作音乐播放等功能（第一代产品在国内也不支持）。

相关：Bose 宣布放弃 AR 音频平台项目

所以，它除了实现太阳眼镜的作用之外，其余的主要就是听音频了。

优点 音质佳

磁吸式充电很方便

没电了也可当作普通墨镜使用 缺点 充电盒无法直接给眼镜充电

触控而非实体按钮，操作准确度低

只能同时与一台设备配对

作为太阳眼镜，忽略比较厚实的镜腿的话，Bose 智能音频眼镜猫眼款看起来和普通眼镜没什么不同，其造型时尚，不到 50 克的重量佩戴起来几乎不会有不适感。猫眼型的外观设计则非常适合女性用户使用。

眼镜具备一定的防摔、防刮擦能力，日常使用应该不用过多担心外观会有磨损。此外，眼镜配备偏光镜片，官方数据是可以阻挡高达 99% 的 UV 射线，同时它也支持替换镜片（可另购玫瑰金和渐变紫两款镜片），有着不错的实用性。

作为耳机，第一听感是：它的音质还算不错。音频虽然并非像入耳式耳机那样完全塞满耳朵而播放出来，但总体的感觉，个人认为符合官方所述的 “低音部分表现出 ‘更加扣人心弦的震撼效果’，音乐呈现也更加细腻，富有层次。” 当然了，音质这部分光靠文字是很难讲清楚的，如果各位感兴趣的话，可以去线下门店试听一下。

音质好之外，眼镜的缺点也是比较明显的。正如我在 Bose 消噪耳塞评测中所提到的，通过触控操作进行下一曲、音量调整等动作，Bose 智能音频眼镜仍然有操作准确度较差的问题。还是那句话：触控操作无法做到命令 100% 下达——比方说我现在想调大音量，系统识别到动作，但却意外开启了语音助手。

另一方面，考虑到眼镜的扬声器实际上是处于外放状态，你可能不禁会问 “在公众场合听音乐会不会扰民” 的问题。这一点其实不必在意，毕竟公众场合的环境音相对嘈杂，你站在戴着 Bose 眼镜的人身旁，可以说基本不会受到干扰。更何况比如上海地铁有不许在车厢内外放音频的规定，在这些场合下，理论上就更不用担心了。（有话直说：在地铁里戴墨镜也有点怪吧）

操控方面的另一个小问题是，右侧镜腿下方的那颗实体按钮的 “噶塔嘎嗒” 反馈声音有点吵。有时听着美妙的乐曲，却会被这声音打断，有点 “出戏”。这声音也显示出一丝廉价感，实在是配不上眼镜的设计与做工。

通话体验方面，眼镜配备了双波束成形麦克风阵列，语音拾别技术能够隔绝大部分风声、噪音及周围对话的干扰。加上 Bose 的新的数字信号处理技术，通话效果还不错。

略显遗憾的是，眼镜的续航时长官方数字有 5.5 小时，实际测试下来出入不大，如果你有长时间戴着墨镜在户外通话或听歌需求的话，可能要担心一下电量了。

噢，说到充电，磁吸式充电器轻轻 “咔嚓” 一碰，即可与眼镜建立连接，操作起来还是很方便的，且眼镜支持快充。当然了，如果把眼镜放进收纳盒即可直接充电，幸福感会更上一层楼。但这样做会让收纳盒整个体积、重量加大，会牺牲便携性。官方在设计之初或许也考虑到了这一点。

最后简单提一下其他缺点/待改进之处：

倒置 2 秒关机功能实用，但以折叠镜腿来实现自动关机的方式显然更合理、更自然，也更人性化

只能同时与一台设备配对，想切换设备需要先打开 Bose 音乐 App 取消与当前设备的连接

总体来讲，墨镜与耳机二合一的 Bose 智能音频眼镜，对于时常有同时戴墨镜和耳机的人士来说非常友好，它能稍微减轻我们亲爱的耳朵君的负担（耳朵：又戴眼镜又戴口罩，出门还要戴耳机，可能还有耳钉……你们真的……）。另外如果你平日对时尚穿搭有所讲究，把它当作一款时尚配件来用也未尝不可。除了提供时尚的太阳眼镜造型并用作一般遮阳用途，它还能顺带扮演耳机的角色，让你聆听喜爱的音乐。前提是你能忽略或者忍受文中提到的那些缺点。