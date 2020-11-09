国内短视频第一股即将在港交所浮出水面。

近日，快手、抖音先后宣布有意赴港 IPO 的消息。其中，快手计划募资 50 亿美元，将于今年底明年初完成上市，寻求 500 亿美元估值；字节跳动正在讨论新一轮 20 亿美元的融资，并考虑将抖音和今日头条赴港上市。

11 月 5 日晚间，快手已正式在港交所提交招股书。

据报道，快手此前共进行了 9 轮融资，融资方包括腾讯、五源资本、博裕资本、云锋基金、红杉资本等，最近一轮投后估值超 280 亿美元。

收入仍依赖直播

招股书显示，快手已成为全球最大直播平台、全球第二大短视频平台、全球第二大直播电商平台，快手 App 和小程序日活跃用户数已达 3.02 亿，月活跃用户数 7.76 亿。

招股书显示，2020 年上半年快手营收 253 亿元，同比大增 48%。数据显示，2017 年~2019 年，快手的营收始终保持 90% 以上的高速增长。

2017 年~2019 年快手净利润分别为 777.4 万元、182.3 万元、13 亿元。2020 年上半年，快手净亏损 63 亿元，疑似受营销费用激增影响。2020 年上半年快手推广及广告开支 132.8 亿元，同比大增 364%。

业务板块上，2017 年，快手直播的收入一度占比 95.3%，随着线上营销、电商等业务线的发展，快手直播收入在保持增长的同时，占总体营收比例逐渐降低，截至 2020 年上半年，直播收入占总收入的 68.5%，而营销服务收入占总收入的 28.3%。

同时，得益于平台的社交黏性，快手的电商业务高速增长，艾瑞咨询数据显示，2020 年上半年，快手是以商品交易总额（GMV）计全球第二大直播电商平台，用户平均月复购率超 60%。招股书显示，从 2018 年到 2020 年上半年，平台促成的 GMV 由 9660 万元增至 1096 亿元。

强互动、高黏性、可信赖的社区生态系统，是快手直播业务、线上营销业务、电商业务高速增长的基础。此外，快手还试水了知识付费、游戏等业务。

只是从绝对数值上看，快手的收入目前仍高度依赖直播，而电商业务收入占比不到 3.2%，成长性差强人意。

快手不是短视频

切入用户碎片时间的短视频应用已经风靡全球，据艾瑞咨询，中国拥有全世界最多的短视频用户，占 2019 年全球短视频平台用户数约 80%。此外，中国短视频平台的平均日活跃用户数 2019 年已达 4.957 亿，到 2025 年预计将达 8.999 亿。

官方信息显示，作为全球短视频行业的开创者，快手在 2011 年推出了原创移动应用程序 GIF 快手，供用户制作并分享 GIF 动图，系短视频的雏形。

2012 年，快手通过技术革新，帮助用户在移动设备上制作、上传及观看短视频，并于 2013 年正式推出短视频社交平台。

虽然快手入局短视频较早，但随着抖音、B 站的加入，这条赛道竞争愈发激烈。

2017 年四季度，以虚拟打赏所得收入计，快手主站成为全球最大单一直播平台。

2018 年，快手开始发展电商业务。到了 2019 年，快手已成为整个直播电商赛道上的黑马。

2020 年初，快手日活用户突破 3 亿，与同时期日活跃用户数为 4 亿的抖音并列国内短视频双雄。

融合了短视频和直播的社交平台拥有充满活力的生态系统，据艾瑞咨询，2019 年，通过短视频及直播平台的移动广告市场规模达到人民币 814 亿元，预计在 2025 年将达到人民币 4653 亿元，年复合增长率为 33.7%。

目前，在创始人宿华和程一笑的带领下，快手已经从最初工具型的业务转型为由多种渠道产生收入的全方位内容社交平台。

2018 年宿华在乌镇互联网大会上接受媒体采访时也曾表示，快手不是 “短视频”，而是一个社交平台，短视频只是一种记录载体。

诚然，不同的定位也影响着公司估值。目前来看，快手的目标估值与作为社交媒体的 Twitter 同在百亿美元量级。

伯仲之间的鸿沟

“南抖音，北快手”，作为短视频领域的老对手，两家的用户增长都已接近天花板，去上市似乎成了当下的最优选。二者都曾属意美股，联交所其实是外部环境变化和客观条件限制之下主动妥协的结果。

眼下，似乎是快手占据了上市的先发优势。而字节跳动一方此时放出考虑上市的消息，无疑是在提醒二级市场的投资人出价时悠着点。

受限于私欲流量，目前，快手与抖音在广告收入方面悬殊较大。

此前，有媒体报道 2019 年快手广告收入约 130 亿元，快手官方回应不属实。招股书显示，快手 2019 年全年收入 391 亿元，其中直播打赏收入已达 314 亿元，线上营销服务占比 19%。而快手在招股书中介绍称，该公司线上营销服务包括广告服务、快手粉条两块业务，也就是说，快手 2019 年的纯广告收入可能还不足 74.29 亿元。

而据腾讯新闻《潜望》独家报道，2019 年抖音广告费收入 600 亿元，同比增长 233%。

相比之下，快手的广告收入不及抖音的八分之一。

尽管快手也在积极应对，试图通过 App 改版、扶持游戏创作者等方式拥抱公域流量。此外，原本立足于草根的快手也在启用明星代言，力图实现自下而上的破圈。

奈何与抖音的差距早已拉开，快手一时之间也很难追赶。

而在快手看似更占优势的短视频下沉市场和直播电商方面，业界也倾向于认为后来者抖音的未来增长空间更大。

“短视频领域未来还会有新的竞争，上市也是补血的一种必然。” 前爱奇艺副总裁李文指出，从客观上讲，持续的长尾内容多维度变现和更多的广告变现是快手必须努力增长的业务方向，加大直播业务的投入也毫无疑问是非常明确的方向，“这一块的厮杀还远远没有到偃旗息鼓的时候，市场前景还是非常巨大的。”