在消费升级的浪潮下，人们普遍开始注重生活品质，消费也趋于个性化。这样的消费观加上疫情的催化，人们对于居家影音娱乐需求急剧增长，也在一定程度上推动影音市场中高价位产品份额持续上升。Sonos Arc 就是顺应这样一种趋势全新推出的扛鼎之作，它从设计、音效、调音到易用等多个维度重新定义了家庭智能影音产品的旗舰标准。



开箱：外观设计

Sonos Arc 整体包装是一贯的简洁风格，值得一提的是开启过程中的巧思，包装箱体两侧有一个滑块卡扣，根据提示顺序滑动卡扣，才能打开包装盒。打开后，揭开一层无纺布，你会发现，Sonos 前卫简洁的工业设计，在 Arc 的外观设计上发挥得淋漓尽致。

Arc 拥有哑光黑和哑光白两种配色，修长的外形搭配 270 度无缝曲线格栅，既可以实现多维声场，又能优雅地融入各种家装风格。无论是放置在电视前，还是利用定制设计的壁挂支架安装在墙上，都能完美适配各种居家风格，更是一件高雅的居家装饰品。在安装上，Arc 可通过 HDMI eARC 或 ARC 轻松连接，便捷安装，设置简易。

奥斯卡调音师加持，新一代家庭影音神器

在音质方面，Arc 不会让人失望。通过 Sonos 独有的软硬件技术，赋予其更为真实的声音表现力。扣人心弦的细节、清晰的对话和震撼人心的低音，给听众以身临其境的感觉。Arc 不仅承袭了 Sonos 优秀的 “声音基因”，更可支持杜比全景声，丰富真实的 3D 音效在大空间下的音质表现尤其出色。Arc 先进的处理过程可创建五个相控阵列通道，在精准的瞬间从各个方向将声音传递到您的耳朵。据官方数据显示，它拥有 11 个高性能扬声器单元，8 个中低音驱动单元，3 个高音驱动单元。所以能够即时呈现清晰通透的高音，动感十足的中音和震撼有力的低音。

Sonos Arc 由奥斯卡获奖音响工程师精心调音，可基于 Sonos 软件系统针对播放的内容（如电影、音乐或播客）和形式（如立体声、杜比 5.1 或杜比全景声)，来实现对其声音配置文件的调整，以完全还原影视艺术，让我们达到最佳的聆听体验。

易用，好用

Sonos Arc 操作起来很简便。在连接电视屏幕时，Sonos Arc 仅需要一根数据线，即可通过 HDMI eArc 或 Arc 轻松与家庭电视连接，免去了在家装时预先布线的困扰。在使用时，我们可以通过多种方式控制 Arc，包括使用 Sonos 自家 app、电视遥控器和 Apple AirPlay 2 等，学习成本较低。

与此同时，和其他 Sonos 产品一样，简单易用的无线连接和 “积木式” 音响系统组合方案在 Arc 身上一样得到了传承，Sonos Arc 可与 Sonos 的其他产品，如 Sonos Sub、Play:5、One SL 等产品，轻松灵活地实现系统化，满足用户的家庭影音升级需求，轻松组建家庭影院，带来简单易用且体验出众的家庭影音体验。

实测：功底扎实

在实际体验过程中，我们可以通过 Sonos app 的诸多功能，对 Arc 的音效进行调试：语音增强功能可让人声更加清晰，更好地感受角色情绪；夜间模式可自动弱化影片中巨大的爆炸声等。与此同时，Arc 还搭载了升级版的 Trueplay 调音技术，这种技术可以精细调校面前的 Sonos 音响，确保无论音响置于何处，我们都可以享受到美妙声音。

在测试过程中，我们分别在测音前后依次试听了王菲《矜持》、蔡琴《渡口》和小提琴名曲《阳光照耀着塔什库尔干》，不得不说，测音后你能够在流行乐中享受更动人的人声体验，那些急促的鼓点，如怨如诉、扣人心弦的管弦乐等，都有着更好的现场还原度。

由于版权归属问题，市场上的音乐软件各自占山为王，带来使用不便的问题，有了 Sonos 自家 app，QQ 音乐、网易云音乐等多家内容集成在一个 app 中使用，一定程度上有利于提升用户体验。

而在放映电影时，观众厅内各处应有良好的清晰度，真实还原影片的声音效果。观众厅的声学设计应保证观众厅内达到合适的混响时间、均匀的声场、足够的响度，满足扬声器对观众席的直达辐射声能，保持视听方向的一致，同时避免回声、颤动回声、声聚焦等声学缺陷并控制噪声侵入。

拥有了 Arc 后，电影的体验令人颇为惊喜。设置完测音之后，看电影就像在私人影院一样，能够带来非常沉浸的影音体验。不同于传统家用音响无法依据环境调整声音设置，Sonos Trueplay 调音技术可依据环境位置测量声音在墙壁、家具和房间中其他表面上的反射情况，然后精细调校面前的 Sonos 音响，模拟专业音乐厅和影院的调音，将我们的房屋变成私人影音室。

游戏玩家值得拥有这样一款音箱吗？答案是肯定的。Sonos Arc 拥有杜比全景声功能，能呈现出动态的声音效果；更真实的营造出由远及近的音效，实现声场包围，展现更多声音细节，在 FPS（第一人称射击游戏）中能更好分辨敌袭方位，为玩家带来更出色的游戏体验。目前，PS4 和 Xbox One 都支持实时杜比编码，据官方论坛的回复，年内还会加入 LPCM（线性脉冲编码调制）的支持。

结语

总之，如果你还在寻找一款能打的家庭影音设备，相信拥有出色质感、美妙影音体验和智能化操作的 Sonos Arc 一定不会让你失望。作为多房间无线家庭智能音响的开创者，Sonos 通过极具创新的产品体验，并通过轻松便捷的控制交互方式俘获了大批音乐爱好者。当然，这一次的升级继承了前几代产品的优良影音基因，又为广大人群提供了更丰富多元的居家影音体验，自然用过了就很难忘记。但不得不说，这款产品定位较高，在中国市场上 7980 元的售价可能还是会让一些感兴趣的消费者望而却步。

图片 视频 张二狗