美国大选差不多尘埃落定。多国领导人已经纷纷祝贺拜登当选，与此同时，科学界也迎来欢呼。对这场争议不断的选举，科技圈 KOL 们的反应是怎样的？多家科技公司用 AI 预测来大选成绩也给传统民调公司带来了压力，AI 预测大选会成为以后美国选举中的新宠吗？

科学界为拜登获选欢呼

科学界对特朗普政府的一些政策诟病已久。

特朗普政府奉行 “美国优先” 政策。在国际事务中，脱离了重要的国际科学组织，包括巴黎气候协定、伊朗核协议、联合国科教文组织及世界卫生组织。在美国国内，特朗普政府限制技术移民，削减科研预算，例如，其发布的 “10052 号” 公告暂停了持 H-1B、H-2B、L 和 J 签证的人员进入美国，这些签证通常是允许博士后、医学研究人员进入美国实验室进行科学研究。限制外国技术人员入境会导致一些职位由于没有合适的人选而空缺，影响美国科学的发展。

就在大选前的 9 月和 10 月，国际三大顶尖学术期刊 Nature、Science 和 Cell 纷纷发表评论，声讨特朗普的 “美国优先” 政策对美国科学的灾难性影响。

《自然》杂志认为如果拜登当选，拜登政府将还会采取行动，扭转关于移民和学生签证政策带来的恶劣后果，使美国恪守其国际承诺，重回世界卫生组织和教科文组织。

根据拜登作出的承诺，若他当选，美国将加强防控新冠的 “测试与追踪项目”（test and trace programme）、恢复与世卫组织（WHO）的关系、重返《巴黎协定》、取消对特定国家的旅行禁令、放宽签证限制。

另一方面，各大科技公司的 CEO 们也纷纷发文表达感慨。

亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯在 Instagram 上写道，他们的胜利标志着 “团结、同情和正派不是属于过去时代的”。

微软创始人比尔 · 盖茨发文祝贺表示，他期待与新政府和国会两边的领导人合作，控制这场大流行病的蔓延。

拜登获选消息传开后，AI 界同样欢呼雀跃。

AI 大佬斯坦福大学吴恩达教授表达了对竞选结果的看法，他认为：“选举结果让我松了一口气，并感谢这么多人使之成为可能。感谢每一位选举工作人员，让选举过程公平地进行。感谢捍卫真相的媒体。”

AI 预测大选结果更准吗？

与社交媒体上的众说纷纭不同的是，今年的人工智能预测 2020 年美国大选均看好拜登当选。

《华尔街日报》报道了本次激烈的总统大选中各 AI 公司预测的成绩。

人工智能算法 KCore Analytics 和 Expert.AI 利用推文和 Facebook 消息之类的信号来捕获更广泛的美国选举动态图。两者都预测拜登拥有更强大的优势。

其中，意大利的 NLP 公司 Expert.ai 根据过去选举的数据和相关的数百万社交网络内容，比较准确地预测了拜登赢得 50.2% 的选票，而川普 47.3%。

加州的群体智能公司 Unanimous.ai 则通过收集人群比如大宗商品投资者的预测和决策来做判断。从 9 月的一次调查准确地预测了 8 个摇摆州的结果，而且能预测哪些州更激烈。

当然也有预测失败的。比如曾经正确预测了 20 多次选举和公投的 Advanced Symbolics Inc. 的系统 Polly，这次预测拜登会以 372 to 166 大赢，而且拿下佛罗里达。虽然大方向对，但是有点过头了。

跌宕起伏的美国大选在 AI 看来似乎没有太多悬念。