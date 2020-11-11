苹果今天发布了配备 M1 芯片的新款 Mac mini，其起售价为 5299 元，比上一代 4 核机型下调了 1000 元。

拥有小巧机身的 Mac mini 现在有了 M1 芯片的加持，其性能变得更强大了。M1 芯片的 8 核中央处理器，性能比上一代机型最高提升至 3 倍；8 核图形处理器图形性能跃升到最高 6 倍，让 Mac mini 能够应对复杂三维渲染等各种对性能要求较高的任务。机器学习性能也实现了较大飞跃，速度最高提升到了上一代机型的 15 倍。

与上一代机型相比，这款由 M1 芯片驱动的 Mac mini 能够：

在 Xcode 中编写代码，速度最高提升至 3 倍

畅玩《Shadow of the Tomb Raider》等图形密集型游戏，帧率最高提升至 4 倍

在 Final Cut Pro 中渲染复杂时间线，速度最高提升至 6 倍

在 Logic Pro 中使用实时插件的数量最多达 3 倍，将音乐制作能力提升到全新境界

在 Pixelmator Pro 中大幅提高照片的分辨率，速度提升最高达 15 倍

使用由 M1 芯片加速的 TensorFlow 或 Create ML 等机器学习架构

Mac mini 还采用了先进的散热设计，能在维持高超性能表现的同时，保证系统低温安静运行；最多支持连接两台显示器，其中包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR；配备 Wi-Fi 6，无线连接更高速；M1 芯片中的安全隔区则提供了更强的安全保障性能。

新款 Mac mini 于今日起接受订购，下周正式开卖。