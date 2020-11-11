新 MacBook Air 今天随 M1 芯片正式登场。搭载 M1 芯片的新 MacBook Air 仍然沿用 13 英寸屏幕，与上一代机型相比，8 核中央处理器最高提速至 3.5 倍；最高达 8 核的图形处理器，将图形处理最高提速至 5 倍；机器学习最高提速至 9 倍。

得益于 M1 芯片的能效表现，新 MacBook Air 采用了无风扇设计，因此无论进行何种操作，它都能安静无声地运行。

续航方面，新款 MacBook Air 的无线上网时间最长可达 15 小时，视频播放时间最长可达 18 小时，续航能力创下 MacBook Air 新高。

苹果列出了与上一代机型相比，配备 M1 芯片的新 MacBook Air 在一些场景下的表现提升：

通过 iMovie 剪辑将项目导出至网页，速度最高提升至 3 倍

在 Final Cut Pro 中将 3D 特效整合至视频，速度最高提升至 5 倍

第一次可在 Final Cut Pro 中播放和剪辑多条全画质 4K ProRes 视频流，而且不用担心丢帧

从 Lightroom 中导出照片，速度最高提升至 2 倍

在 Final Cut Pro 中使用 Smart Conform 等基于机器学习的功能，以智能方式剪辑片段，速度最高提升至 4.3 倍

可观看更多视频和电视节目，最长达 18 小时的电池续航创下 MacBook Air 新高

充满一次电，用于 FaceTime 通话和其他视频通话时间最高延长至 2 倍

MacBook Air 的其他新功能包括：M1 芯片采用的 Apple 新一代图像信号处理器（ISP），能通过更出色的降噪技术、更广的动态范围、优化的自动白平衡调节以及机器学习增强的面部识别功能，提升图像的质量。支持 P3 广色域显示，让视网膜显示屏的画面更加生动逼真。M1 芯片的安全隔区与 macOS Big Sur 协作，带来更好的安全保护功能，比如触控 ID。Wi-Fi 6 带来更快的无线连接速度，而两个支持 USB 4 的雷雳端口则可让你连接多种外设。

新款 MacBook Air 的起售价仍然为 7999 元，于今日起接受订购，将从下周开始陆续发货。