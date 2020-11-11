在今天凌晨的发布会上，苹果宣布 macOS Big Sur 将于 11 月 12 日（我们这边是 11 月 13 日）正式上线。这一版 Mac 操作系统的版本号为 11.0，于今年 6 月份的 WWDC 上亮相。配合 M1 芯片，Big Sur 多方面的体验将得到提升。

更新到新系统后，你能最直观感受到的改变在于用户界面，macOS Big Sur 重新设计了应用图标和操作界面。新系统的控制中心与 iOS 的很接近。此外还有新的采用半透明设计的通知中心，等等。

其他新功能包括 Safari 改进、新的 Messages 应用（如置顶消息、可自定义小部件等）等。地图应用也得到更新，支持创建行程导览 Guides 及骑行导航等功能。

隐私保护方面，Safari 浏览器内置了隐私报告工具，它可以列出访问过网站上的各项追踪器。App Store 也将列出应用程序可能会收集的数据类型，并告知用户其是否会与第三方共享数据以进行跟踪。

另外，借助新系统，Mac 笔记本电脑还支持在开盖后立即点亮屏幕，实现接近拿起 iPhone 自动亮屏的效果。

macOS Big Sur 还有很多新功能，各位届时升级完毕后再慢慢体验吧。