斗鱼公布了 2020 年第三季度财务报告。财报显示，第三季度斗鱼 MAU 和营收均创下历史新高，连续 7 个季度盈利。用户规模方面，平台整体 MAU 达 1.94 亿，同比增长 18.6%；移动端 MAU 达到 5960 万，同比增长 14.4%；季度付费用户数提升至 790 万，同比增长 12.7%。平台总营收达到 25.5 亿元，同比增长 37.0%；非美国通用会计准则下，录得净利润 9872 万元，同比增长 36.8%。

斗鱼创始人、CEO 陈少杰表示，“很欣慰本季度斗鱼在运营方面继续表现强劲，显示了公司的持续增长能力。未来，我们依然有信心通过持续高质量的内容及电竞平台打造，继续保持在行业的领先地位。”

第三季度，斗鱼进行了一系列业务创新和技术迭代，比如，上线云游戏 2.0 测试版本，完成游戏录播视频功能 App 端的设计和开发等。

海外市场方面，斗鱼也持续加深了对日本市场的投入和探索，借鉴国内斗鱼产品的成功经验，通过签约影响力主播、布局电竞赛事、战队等手段，提升日本平台 Mildom 的产品功能及内容品类。

另外，斗鱼表示，其已经向 SEC（美国证券交易委员会）递交了私有化退市的申报文件。近一个月前，虎牙与斗鱼联合宣布，双方已签署合并协议，预计于 2021 年上半年完成合并。