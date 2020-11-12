虎牙公布了 2020 年第三季度财报。该公司第三季度营收 28.15 亿元，同比增长 24.3%；净利同比增长 75% 至 3.61 亿元。

2020 年第三季度，虎牙直播移动端 MAU（月均活跃用户数）为 7420 万，相比 2019 年同期的 6380 万增长 16.3%；虎牙直播 MAU 为 1.729 亿，相比 2019 年同期的 1.461 亿增长 18.3%；付费用户数为 600 万，相比 2019 年同期的 530 万增长 13.2%。

虎牙首席执行官董荣杰表示：“尽管受新冠肺炎疫情影响，中国的暑假时长相对缩短，但是我们通过更为丰富的内容和不断增强的体验，以及深化与腾讯的合作，触达到更为广阔的用户群体。2020 年第三季度，虎牙直播的平均 MAU（月均活跃用户数）达到 1.729 亿，用户持续增长的势头为进一步推动用户参与度和提高变现能力奠定了坚实的基础。”

近期，虎牙与斗鱼达成合并协议，预计于 2021 年上半年完成合并。根据合并协议，虎牙将通过 “以股换股” 合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及 ADS 将取消，将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。

就虎牙与斗鱼合并一事，董荣杰称：“如果与斗鱼的合并顺利完成，我们对其中蕴含的机遇感到非常振奋。我们认为，这一潜在合并将促使双方利用互补优势实现显著的协同效应，并为我们的用户、业务合作伙伴和股东创造更多价值。”

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