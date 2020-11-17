OPPO 这次宣布进军 AR 领域，在硬件和软件领域都有所做为。OPPO AR Glass 2021，采用了全新的 “分体式” 产品形态：重量相比上一代减轻近 75%，CPU 和 GPU 性能提升 40% 以上。加上人机工程上也做了大量的精心优化，即使长时间佩戴这款眼镜，也不会有难受的感觉。

OPPO AR Glass 2021 搭载全新 Birdbath 光学方案：相较于上一代亮度均匀性提升 98%，画面对比度提升 53%、每度视场角范围内像素数量提升 40%。确保极致显示效果同时，实现足够大的显示视场角，观看视频的体验就像坐在 3 米开外，观看 90 寸大电视的感受。

OPPO AR Glass 2021 搭载了一组双目鱼眼摄像头，能够对双手实现毫秒级的检测和追踪，配合交互手势，用户就可以使用双手进行操作了。对每只手都做了 21 个关键点的标记与建模，每根手指都有 4 个关节点，即使用户的手指微微一动，眼镜都能捕捉到，如点按菜单、挥手翻页等。

OPPO AR Glass 2021 搭载了由 TOF 镜头与双目鱼眼摄像头，共同组成的空间定位系统，在毫秒级内完成空间定位计算，最终实现厘米级、1 度以内的定位精度。

OPPO 联合爱奇艺以及京东的 AR 团队，基于 OPPO AR Glass 2021，带来创新的 AR 观影体验、AR 家居体验，以及多人 MOBA 游戏、AR 塔防游戏，AR 英语学习，AR 相机，相册等。此外，OPPO 还尝试着打通手机内容生态与 AR 眼镜设备，让用户可以用 AR 的方式，去追剧，刷短视频，听音乐，看新闻。

OPPO AR 开发者共创计划将于明年正式开启，将联合行业伙伴一起，推出开发者扶持计划。也将提供接口丰富的、完整的端侧 SDK，以及开发工具链，帮助开发者打造高价值、跨设备平台的 AR 用户体验。

OPPO CybeReal 可以将物理世界的场景和物体，大到城市、小到路牌，完整地复现为虚拟世界中的数字模型；并且通过终端设备的传感器，对场景进行观测和分析，最终以增强现实的方式为用户呈现基于物理世界之上的、更丰富的数字信息。

CybeReal 融合多传感器数据：GPS、Wi-Fi、蓝牙等信息，做初步判断；摄像头和 SLAM 算法进一步空间定位；引入人工智能，让搭载 CybeReal 的手机理解眼前的世界。最终实现毫秒级的定位耗时、厘米级、1 度以内的定位精度。

OPPO AR Glass 2021 和 OPPO CybeReal 代表 OPPO 对 AR 领域硬件、软件和服务基础能力的深入探索和技术布局。