科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.01.11-2021.01.17）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

企业出海的过程中，本地化始终是这里的最大挑战。尽管这个词语对不同类型不同大小的企业来说有着各自不同的深意，但就其直接体现而言，它依然是一种 “公平” 的存在。

在本周的访谈中，娱乐直播平台 YAYA LIVE 创始人杨卫东向本栏目指出，在海外（尤其是东南亚地区），互联网还是比较新兴的产业，互联网公司并不常见，本地互联网人才非常匮乏——无论是名誉全球的大公司，还是名不见经传的小公司，都不能指望直接招到有互联网经验或直播经验的人。另一方面，海外员工普遍懒散，对待工作缺乏斗志，抗压性很差。因此，出海的本地化过程中，如何让一个全新的团队，快速的形成战斗力就成为了所有出海企业所要面对的头号难题。

针对这个问题，一些企业选择了 “空军” 策略，即用国内团队远程管理海外本土员工。当然，也有企业直接让国内的资深团队分批空降海外。但这样的后果往往会造成本地团队没有积极性、沟通执行效率低下，或者是在跨国文化的差异上出现理解偏差，从而影响其市场策略。

对此，杨卫东认为，“让本地人做本地事” 才是解决这个问题的关键。这样不仅可以降低用工成本——中方人员的成本远高于本地团队，当本地团队一旦成长起来，他们的执行效率将比中方团队更为灵活高效。

当然，对出海企业而言，这是一个相当考验其本地化落地能力和本地化管理能力的过程，且自身也需要在产品本地化和思维本地化上做好准备，从而在面对不同市场背景时能够及时做出调整。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

专访 YAYA LIVE 创始人杨卫东：拥抱高端化，直播出海新征程：时间进入本世纪的第三个十年，在东南亚，这里的互联网进程也早已来到下半场时期。从出行双雄（Grab、Gojek）到电商三巨头（Lazada、Tokopedia、Shopee），从超过 4 亿、达到 70% 的互联网普及率再到 4.2 小时的互联网人均在线时长，这片土地正在用越来越多的行动展示出它的旺盛活力。



在这样的背景下，出海企业们曾经的一个小目标——“到东南亚去”，也就变得不再那么简单。日趋完善的生态体系、饱和市场所带来的激烈竞争、更加多元深化的用户认知…… 随着东南亚互联网市场的进一步成熟壮大，如今，出海企业在进入东南亚市场时不得不需要进行更多的思考。

YAYA LIVE 创始人杨卫东（Alloy）向动点出海指出，近几年来，东南亚娱乐直播领域有了非常明显的变化趋势。越来越多网红明星的加入，以及人们对直播的认知和接受程度的逐渐提高，使得早前国内众多靠打擦边球模式进行直播出海的平台越来越难以被用户所接受。另一方面，疫情影响下，越来越多的网红明星通过直播平台变现的意愿更为强烈。内因外果下，“高端化成为了内容直播当下的一大主题。”

Valve 与完美世界合作的蒸汽平台将于 2021 年初登陆中国市场：Valve 在 Steam 的 2020 年度回顾中提到，其与完美世界合作的蒸汽平台将于 2021 年初登陆中国市场。当正式上线后，考虑到国内游戏的审核流程及相关情况，蒸汽平台与 Steam 上的游戏内容必定会产生不小的差异。“锁区” 的情况亦有可能出现。



Valve 在博文中表示，其在新的一年想要 “将多数用户在使用 Steam 时遇到的不便打磨平整”，即让购买、安装和玩游戏尽可能简单轻松。

完美世界与 Valve 的合作始于 2018 年 6 月。完美世界当时称，Steam 中国项目的推出不会影响到 Steam 全球其他已有的运营与服务。

值得注意的是，蒸汽平台在去年 5 月底进行了测试，除了国内玩家所熟知的 “健康游戏忠告” 外，防沉迷系统也有出现在测试版中。据报道，未来在使用 Steam 中国版时，部分理论上无需联网的游戏，也会受到防沉迷系统的制约。

高通将以 14 亿美元收购由前苹果工程师创办的芯片公司 Nuvia：高通宣布将以 14 亿美元收购芯片公司 Nuvia，将把重点放在构建用于数据中心、移动和其他设备的下一代 CPU 上。Nuvia 由三名前工程师和芯片专家于 2019 年创办，他们此前全都在苹果工作，负责研发 iPhone 和 iPad 上的 A 系列芯片。

高通在声明中表示：“5G 正在进一步加速移动与计算的融合。对 Nuvia 的收购建立在高通技术公司骁龙技术领先地位的基础之上，它可以提高 CPU 性能和电源效率的阶跃功能，从而满足下一代 5G 计算需求。”

Nuvia 的三位联合创始人 Gerard Williams、Manu Gulati 和 John Bruno 将加入高通公司，计划整合高通广泛的产品组合中的芯片，包括数据中心、智能手机、笔记本电脑、车辆和其他设备。